VIDEO. FOTO. Rețea de cămătărie destructurată în nordul Moldovei: 11 percheziții și un bărbat reținut pentru șantaj și amenințări

O amplă acțiune a polițiștilor din Botoșani a vizat o presupusă rețea de cămătărie care ar fi acționat ani la rând în mai multe localități din nordul județului. Ancheta a culminat pe 27 mai 2026 cu 11 percheziții domiciliare și reținerea unui bărbat de 51 de ani, din Darabani.

Potrivit anchetatorilor, așa cum au transmis într-un comunicat de presă, începând cu anul 2018, acesta ar fi acordat în mod repetat împrumuturi cu dobândă, fără a avea autorizație. În momentul în care banii nu erau returnați, persoanele împrumutate ar fi fost supuse unor presiuni, amenințări și intimidări, pentru recuperarea sumelor.

Perchezițiile au avut loc în Darabani, Păltiniș și Mileanca, la locuințe, o unitate comercială și alte imobile deținute de suspect. În urma descinderilor, polițiștii au ridicat mai multe probe, printre care 20.000 de lei, peste 1.400 de dolari și 20 de pachete de țigări cu timbru din Republica Moldova.

Totodată, au fost puse în aplicare 11 mandate de aducere, vizând principalul suspect, cât și alte 10 persoane implicate, acestea fiind conduse la audieri.

Bărbatul de 51 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru șantaj, violare de domiciliu, influențarea declarațiilor și amenințare.

La acțiune au participat polițiști din mai multe structuri, alături de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Botoșani. Ancheta este în desfășurare.

Imagini: IPJ Botoșani