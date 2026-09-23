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VIDEO-FOTO. Prima ninsoare din 2026 pe Ceahlău

de Sofronia Dan

Iarna și-a intrat deplin în drepturi pe Ceahlău chiar din ultima parte a lunii decembrie. Pagina de Facebook a cabanei Dochia a postat imagini superbe cu prima ninsoare a anului 2026.

Cu doar câteva ore înainte însă, un curcubeu și cerul înnorat anunțau parcă ce urma să vină.

Autor:

Sofronia Danhttp://zch.ro
Reporter cu 30 de ani de experiență, lucrează în mass-media din 1996, debutând la Monitorul de Neamț. A mai scris pentru cotidianele Evenimentul Zilei București și Adevărul. De câteva luni își desfășoară activitatea la Mesagerul de Neamț și Zch.ro. Este specializat în domeniile politică, administrație, social/actualitate, justiție, eveniment, sport.
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