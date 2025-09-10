Actualizare ora 09.00: Bărbatul a fost convins să coboare. Traficul din zonă este reluat.

Actualizare: Din primele informații, neoficiale, persoana ar avea probleme de natură juridică, acesta ar fi fost primul motiv pentru care a vrut să vorbească cu poliția.

Știre inițială: În această dimineață, 10 septembrie, un bărbat a urcat pe un stâlp al telegondolei de pe Bulevardul Decebal din Piatra Neamț, în apropiere de centrul comercial Winmarket.

Forțe al ISU Neamț au intervenit și încearcă să îl convingă să coboare în siguranță.

Vom reveni cu amănunte

