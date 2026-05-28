Video – Foto. Piatra Neamț. România pleacă cu cinci medalii de la International Informatic Olympiad in Teams (IIOT)

Pe scena devenită neîncăpătoare pentru medaliații de la festivitatea de premiere a International Informatic Olympiad in Teams (IIOT), ce a avut loc joi, 28 mai 2026, în sala de spectacole a Teatrului Tineretului (TT) , au urcat rând pe rând, 10 din cele 17 echipe, prezente în prestigioasa competiție de la Piatra- Neamț.
Ceremonia încheie evenimentul ce se desfășoară, în perioada 24 – 28 mai 2026, la Colegiul Național de Informatică (CNI) din municipiul reședință al județului Neamț, la care au fost prezenți sute de oaspeți din întreaga lume.
Două echipe din România au luat medalii de aur – “Melonee” și “Ne trebe Fanta”, ambele de la Colegiul Internațional de Informatică București, aur câștigând și echipajul Israelului -“CP Princes”.
Medaliile de argint au mers către alte două echipe ale României – de această dată de la Colegiul Național “Tudor Vianu”, echipele “Melonie” și “Pomelo”.
Argint a obținut și Ungaria – prin echipa “Az Igazi Fazekas”, dar și Bulgaria cu echipajul “Caught Fatal Signal”.
Medaliile de bronz au răsplătit rezultatele uneia din echipele școlii lider (“SSKMF”) – Colegiul Național de Informatică (CNI) Piatra- Neamț, dar și ale Ungariei -echipajul “Okostojas RanTotta” și pentru o altă echipă a Bulgariei -“The Machines”.
Festivitatea a continuat cu premiile acordate de sponsori și cu prezentarea Comitetului Științific și a membrilor comisiilor de evaluare care s-au ocupat de subiectele primite de olimpici ca probe, respectiv de evaluarea probelor.
Întreaga echipă de logistică a urcat pe scenă în aplauzele asistenței, care i-a răsplătit cu aplauze frenetice.
Ceremonia de final a ediției 2026 a IIOT s-a încheiat cu predarea ștafetei către următorul organizator și cu un program artistic realizat de elevii colegiului gazdă.
Redactor: Angela Croitoru
Imagini și montaj: Denisa Popa