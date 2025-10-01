ADMINISTRAȚIEACTUALITATENEAMȚ

Video- foto. Piatra-Neamț: Piața Dărmănești va fi demolată și reconstruită

de Croitoru Angela

Piața agroalimentară din cartierul Dărmănești, preluată de Primăria Municipiului Piatra- Neamț, a fost pentru mai bine de zece ani un loc uitat de autoritățile locale, pe motiv că aceasta era administrată de C.M.I. Urban. Aici nu s-au mai făcut decât reparații superficiale, iar numărul producătorilor și comercianților, ca și cel al cumpărătorilor, a scăzut progresiv și vertiginos. Lucru la care a contribuit nu numai uzura construcției, ci și apariția marilor supermarketuri și a altor retaileri în cartier. Acum atât interiorul, cât și exteriorul pieței de cartier arată jalnic.

Piețele de cartier din Piatra-Neamț au fost în centrul campaniei electorale a actualului primar Adrian Niță (detalii oferite de Adrian Niță în cadrul unei emisiuni „Cafeaua de dimineață” a “Mesagerului de Neamț” în campania electorală de anul trecut).

În vara acestui an, primarul Adrian Niță a anunțat că Piața Dărmănești va fi demolată și reconstruită. Primii pași s-au făcut prin adoptarea a două hotărâri de consiliu local.

În ședința ordinară de luni, 29 septembrie, consilierii locali ai municipiului Piatra-Neamț și-au dat acordul, cu majoritate de voturi, pentru demolarea clădirii Pieței Dărmănești din Aleea Ulmilor. În locul acesteia ar urma să fie construită o altă clădire mai modernă.Video- foto. Piatra-Neamț: Piața Dărmănești va fi demolată și reconstruită

În hotărârea adoptată se menționează că “bunul imobil Piața Dărmănești, situat în Aleea Ulmilor, este funcțional dar se află într-un stadiu avansat de degradare, se impune trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra-Neamț, în vederea demolării și construirii unui nou imobil”.

Clădirea a fost trecută din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra-Neamț, printr-o primă hotărâre adoptată într-o ședință de luna trecută, iar, după finalizarea lucrărilor de demolare și de construire a unui imobil nou, “la cele mai înalte standarde de calitate”,  aceasta va fi înregistrată în domeniul public al municipiul Piatra-Neamț.

Piața agroalimentară din Dărmănești este construită pe un teren în suprafață de 2.489 mp, actualele dotări, în stare avansată de uzură urmând să dispară și altele noi să fie aduse în acest spațiu.

Pentru a putea demola vechea piață și a o reconstrui Primăria Piatra-Neamț a răscumpărat investițiile făcute de CMI Urban, în sensul în care compania de investiții pietreană își va stinge o parte din datoriile pe care le are către primărie, în valoare de aproape 140.000 de lei, în acest mod (detalii recitiți aici).

Rămâne de văzut cât de repede va găsi primăria finanțarea europeană și /sau guvernamentală pentru proiectele privind demolarea și apoi reconstrucția pieței, devenită o ruină nefolositoare.

Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
