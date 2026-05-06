Video-foto. Pești morți pe lacul Pângărați. Autoritățile merg la fața locului pentru idenficarea cauzei

Actualizare: Din primele verificări efectuate de DSVSA se pare că nu ar fi vorba de poluare ci de mortalitate piscicolă după popularea cu pește. „Aseară AJVPS Neamț a populat lacul cu aproximativ 1,5 tone de pește. Având în vedere faptul că peștele a fost adus din alt județ, iar ieri s-au înregistrat temperaturi foarte mari, de 28 de grade, este foarte probabil să fie vorba de un șoc termic. Am estimat cantitatea de pește mort undeva la aproximativ 80 de kilograme, iar acesta va fi scos de AJVPS. Pentru lămurirea situației au fost recoltate și probe biologice, dar în general, în cazul acestor populări mortalitatea este cumva inerentă”, a declarat Alexandru Berea pentru Mesagerul de Neamț, director executiv adjunct DSVSA Neamț.

Știre inițială: Sute de pești morți au fost găsiți în această dimineață, 6 mai, pe lacul Pângărați din județul Neamț.

Un echipaj de la DSVSA Neamț se deplasează la fața locului pentru a colecta probe.

@mesagerulneamt Sute de pești morți găsiți pe lacul Pângărați, județul Neamț. Direcția Sanitar Veterinată, Direcția de Mediu și Direcția de Sănătate Publică merg la fața locului pentru a lua probe. Amănunte puteți citi în link-ul de mai jos. https://mesagerulneamt.ro/2026/05/video-foto-zeci-de-pesti-morti-pe-lacul-pangarati-dsp-si-garda-de-mediu-intervin/ ♬ sunet original – mesagerulneamt – mesagerulneamt

1 din 11

”Vom preleva o probă de apă pentru analiza acesteia la cei 5 parametri microbiologici și cei 10 fizico-chimici. Totodata vom cer rezultatele analizelor monitorizării de control a celor de la Apaserv de la Bâtca Doamnei, de săptămâna aceasta”, a declarat reprezentantul DSP Neamț.

Vom reveni cu amănunte.