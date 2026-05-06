Video-foto. Pești morți pe lacul Pângărați. Autoritățile merg la fața locului pentru idenficarea cauzei

de Vlad Bălănescu

Actualizare: Din primele verificări efectuate de DSVSA se pare că nu ar fi vorba de poluare ci de mortalitate piscicolă după popularea cu pește. „Aseară AJVPS Neamț a populat lacul cu aproximativ 1,5 tone de pește. Având în vedere faptul că peștele a fost adus din alt județ, iar ieri s-au înregistrat temperaturi foarte mari, de 28 de grade, este foarte probabil să fie vorba de un șoc termic. Am estimat cantitatea de pește mort undeva la aproximativ 80 de kilograme, iar acesta va fi scos de AJVPS. Pentru lămurirea situației au fost recoltate și probe biologice, dar în general, în cazul acestor populări mortalitatea este cumva inerentă”, a declarat Alexandru Berea pentru Mesagerul de Neamț, director executiv adjunct DSVSA Neamț.

Știre inițială: Sute de pești morți au fost găsiți în această dimineață, 6 mai, pe lacul Pângărați din județul Neamț.

Un echipaj de la DSVSA Neamț se deplasează la fața locului pentru a colecta probe.

”Vom preleva o probă de apă pentru analiza acesteia la cei 5 parametri microbiologici și cei 10 fizico-chimici. Totodata vom cer rezultatele analizelor monitorizării de control a celor de la Apaserv de la Bâtca Doamnei, de săptămâna aceasta”, a declarat reprezentantul DSP Neamț.

Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
FOTO&VIDEO Botoșani Percheziții pentru acuze de corupție în legătură cu concesionarea unor locuri de veci
Sfârșit tragic pentru un bărbat din Cândești
Corpul unui cioban a fost găsit într-o râpă din Bicaz-Chei – Poliția face cercetări

Bărbat urmărit internațional, reținut în baza unui mandat european de arestare

Adolescentă rănită după ce a sărit din autobuz în mers, în Roman

FOTO. Incendiu la grădina zoologică din comuna Stroiești, sat Zaharești

Neamț Cercetați pentru infracțiuni economice – unul din suspecți a fost reținut

Alertă alimentară: salată cu icre de hering a fost retrasă din magazinele Penny după depistarea bacteriei Listeria

