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Video-Foto. Peste 40.000 de pelerini au trecut pe la Catedrala Mitropolitană Iași. Coada a ajuns până la Podul Roș

de Croitoru Angela

Numărul credincioșilor care au venit să se roage pentru sănătate și care au reușit să atingă sfintele rămășite din curtea Catedralei Mitropoliei Iași, de la debutul pelerinajului până în seara de vineri, 9 octombrie 2026, a depășit pragul de 40.000.

În jurul orei 20:00, se aflau la rând, așteptând să ajungă la raclele celor doi sfinți, Cuvioasa Parascheva și Sf. Paisie de la Sihăstria, mai mult de 12.000 de pelerini, printre care se află foarte mulți tineri, potrivit informațiilor de ultimă oră furnizate de Jandarmerie.

@mesagerulneamt

Peste 40.000 de pelerini au trecut pe la Catedrala Mitropolitană Iași. Coada a ajuns până la Podul Roș Numărul credincioșilor care au venit să se roage pentru sănătate și care au reușit să atingă sfintele rămășite din curtea Catedralei Mitropoliei Iași, de la debutul pelerinajului până în seara de vineri, 9 octombrie 2026, a depășit pragul de 40.000. În jurul orei 20:00, se aflau la rând, așteptând să ajungă la raclele celor doi sfinți, Cuvioasa Parascheva și Sf. Paisie de la Sihăstria, mai mult de 12.000 de pelerini, printre care se află foarte mulți tineri, potrivit informațiilor de ultimă oră furnizate de Jandarmerie. Au crescut și numărul intervențiilor medicale în rândul pelerinilor, la 163 de cazuri și 11 persoane, cu o situație medicală mai gravă, au fost transportate la spital, pentru îngrijiri de specialitate. Timpul de așteptare la coadă a ajuns, în seara aceasta la 5-6 ore, iar rândul format de pelerini se apropie de cartierul Podul Roș. Forțele de ordine se așteaptă ca numărul acestora să fie în creștere mâine și duminică, 11 octombrie, dar punctul maxim va fi atins, ca în fiecare an, marți seara și miercuri dimineață, 14 Octombrie, de sărbătoarea Sfintei Parascheva. #Parascheva #iasi#pelerinaj

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Au crescut și numărul intervențiilor medicale în rândul pelerinilor, la 163 de cazuri și 11 persoane, cu o situație medicală mai gravă, au fost transportate la spital, pentru îngrijiri de specialitate.Video-Foto. Peste 40.000 de pelerini au trecut pe la Catedrala Mitropolitană Iași. Coada a ajuns până la Podul RoșTimpul de așteptare la coadă a ajuns, în seara aceasta la 5-6 ore, iar rândul format de pelerini se apropie de cartierul Podul Roș.

Forțele de ordine se așteaptă ca numărul acestora să fie în creștere mâine și duminică, 11 octombrie, dar punctul maxim va fi atins, ca în fiecare an, marți seara și miercuri dimineață, 14 Octombrie, de sărbătoarea Sfintei Parascheva.

Video-Foto. Peste 40.000 de pelerini au trecut pe la Catedrala Mitropolitană Iași. Coada a ajuns până la Podul Roș Video-Foto. Peste 40.000 de pelerini au trecut pe la Catedrala Mitropolitană Iași. Coada a ajuns până la Podul Roș

Angela Croitoru

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
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