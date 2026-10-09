Video-Foto. Peste 40.000 de pelerini au trecut pe la Catedrala Mitropolitană Iași. Coada a ajuns până la Podul Roș

Numărul credincioșilor care au venit să se roage pentru sănătate și care au reușit să atingă sfintele rămășite din curtea Catedralei Mitropoliei Iași, de la debutul pelerinajului până în seara de vineri, 9 octombrie 2026, a depășit pragul de 40.000.

În jurul orei 20:00, se aflau la rând, așteptând să ajungă la raclele celor doi sfinți, Cuvioasa Parascheva și Sf. Paisie de la Sihăstria, mai mult de 12.000 de pelerini, printre care se află foarte mulți tineri, potrivit informațiilor de ultimă oră furnizate de Jandarmerie.

@mesagerulneamt Peste 40.000 de pelerini au trecut pe la Catedrala Mitropolitană Iași. Coada a ajuns până la Podul Roș Numărul credincioșilor care au venit să se roage pentru sănătate și care au reușit să atingă sfintele rămășite din curtea Catedralei Mitropoliei Iași, de la debutul pelerinajului până în seara de vineri, 9 octombrie 2026, a depășit pragul de 40.000. În jurul orei 20:00, se aflau la rând, așteptând să ajungă la raclele celor doi sfinți, Cuvioasa Parascheva și Sf. Paisie de la Sihăstria, mai mult de 12.000 de pelerini, printre care se află foarte mulți tineri, potrivit informațiilor de ultimă oră furnizate de Jandarmerie. Au crescut și numărul intervențiilor medicale în rândul pelerinilor, la 163 de cazuri și 11 persoane, cu o situație medicală mai gravă, au fost transportate la spital, pentru îngrijiri de specialitate. Timpul de așteptare la coadă a ajuns, în seara aceasta la 5-6 ore, iar rândul format de pelerini se apropie de cartierul Podul Roș. Forțele de ordine se așteaptă ca numărul acestora să fie în creștere mâine și duminică, 11 octombrie, dar punctul maxim va fi atins, ca în fiecare an, marți seara și miercuri dimineață, 14 Octombrie, de sărbătoarea Sfintei Parascheva. #Parascheva #iasi#pelerinaj ♬ sunet original – Mesagerul de Neamț și Bacău – Mesagerul de Neamț și Bacău

Au crescut și numărul intervențiilor medicale în rândul pelerinilor, la 163 de cazuri și 11 persoane, cu o situație medicală mai gravă, au fost transportate la spital, pentru îngrijiri de specialitate. Timpul de așteptare la coadă a ajuns, în seara aceasta la 5-6 ore, iar rândul format de pelerini se apropie de cartierul Podul Roș.

Forțele de ordine se așteaptă ca numărul acestora să fie în creștere mâine și duminică, 11 octombrie, dar punctul maxim va fi atins, ca în fiecare an, marți seara și miercuri dimineață, 14 Octombrie, de sărbătoarea Sfintei Parascheva.

Angela Croitoru