Video-Foto P.S. Nichifor Botoșăneanul, în mijlocul comunității din parohia Adormirea Maicii Domnului din Vânători-Neamț

Comunitatea celei mai mari parohii din comuna Vânători-Neamț, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Vânători, a avut parte astăzi de un moment deosebit, odată cu vizita Preasfințitului Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

Ierarhul a sosit în parohie în jurul orei 9:00, fiind întâmpinat de preotul paroh Ciprian Ipate și preot Nicolae Axentioi, protopopul de Târgu-Neamț, alături de doamna primar Maria Petrariu și numeroși credincioși veniți să-l primească.

Preasfințitul Nichifor Botoșăneanul a participat la oficierea Sfintei Liturghii de duminică, iar la final a adresat enoriașilor un cuvânt de învățătură.

Biserica a fost neîncăpătoare, iar cântecele religioase ale corului „Vânătorii lui Ștefan cel Mare” din comună, au însoțit o atmosferă de pioșenie pe tot parcursul slujbei.
Un grup de copii de la școlile din comună, îmbrăcați în portul popular, îndrumați de prof. Nadia Sângeap, a oferit și un moment cultural-artistic.

Evenimentul s-a incheiat cu o agapă frățească, enoriașii fiind invitați să ia masa în prăznicarul bisericii.

C.T. STURZU

