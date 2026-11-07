VIDEO-FOTO. Operațiunea JUPITER la Botoșani. Trofeu de căprior și captură de mii de euro la suspecți de vânătoare cu lațuri și ogari periculoși

Oamenii legii au descins sâmbătă în zori (7 noiembrie 2026) la locuințele a 12 suspecți din localitățile Drăgușeni, Știubieni, Vlăsinești și Vorniceni, bănuite de comiterea infracțiunii de practicarea vânătorii cu lațuri, ogari sau metiși de ogari. Pe parcursul perchezițiilor, autoritățile au descoperit mai multe probe, dintre care amintim: un trofeu de căprior sălbatic evaluat la aproximativ 5.000 de euro, 44 de ogari, rasă periculoasă, preecum și numeroase articole pirotehnice interzise prin lege.

„Astăzi, 7 noiembrie 2026, în cadrul Operațiunii Jupiter, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani- Secția de Poliție Rurală nr. 9 Vlăsinești au pus în executare 12 mandate de percheziții domiciliare la locuințele unor persoane fizice din localitățile Drăgușeni, Știubieni, Vlăsinești și Vorniceni, bănuite de comiterea infracțiunii de practicarea vânătorii cu lațuri, ogari sau metiși de ogari.

În cadrul activităților, polițiștii au identificat și ridicat un trofeu de căprior sălbatic, cu valoarea prejudiciului de 5.000 de euro, dispozitive folosite pentru căutarea, observarea și uciderea vânatului, articole pirotehnice din categoria P1, interzise la deținere și 44 de câini de rasa ogar.

De asemenea, în același context au fost aplicate 8 sancțiuni contravenționale în valoare de 8.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor OUG 55 din 2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Săveni, în vederea stabilirii întregii situații de fapt și a dispunerii măsurilor legale„, precizează IPJ Botoșani, într-un comunicat de presă remis redacției noastre.

Angela Croitoru

Foto: Poliția Română