VIDEO-FOTO. Nemțeni reținuți pentru jaf în Iași – paguba se cifrează la 800.000 lei

Doi nemțeni, de 21 și 43 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore de polițiștii ieșeni care-i cercetează pentru furt. Aceștia au prădat locuința unui ieșean și au plecat cu bunuri estimate la 800.000 de lei. Fapta a avut loc în noaptea de 7 spre 8 martie, dar acuzații au fost depistați după ce pe 22 martie anchetatorii din Iași au pus în aplicare două mandate de percheziție la locuințele nemțenilor. Suspectul de 43 de ani a fost depistat în trafic, de către polițiști, în județul Neamț, iar cel de 21 de ani a fost găsit în unul din imobilele unde au avut loc perchezițiile, ambii fiind conduși la audieri.

„Din investigațiile efectuate până în prezent a rezultat faptul că, în noaptea de 7 spre 8 martie a.c., aceștia ar fi pătruns, fără drept, prin efracție, în locuința persoanei vătămate, respectiv un bărbat, de 29 de ani, din județul Iași și ar fi sustras bani, bijuterii, parfumuri și ceasuri, cauzând un prejudiciu de peste 800.000 de lei”, anunță IPJ Iași. În urma descinderilor imobiliare au fost 15.000 de lei, o armă neletală aflată într-o cutie unde se aflau 6 butelii cu gaz destinate funcționării armei, două cutii din plastic cu bile de cauciuc, un dispozitiv metalic specializat pentru accesarea/forțarea dispozitivelor de închidere, în care se afla o lamă metalică, alte 3 lame metalice, un dispozitiv prevăzut cu o cheie de tip imbus, 3 cutii din plastic ce conțin multiple lamele din material metalic, două cutii sigilate cu 40 de bucăți de petarde categoria P1 și o cutie desigilată cu 18 bucăți de petarde categoria P1, o parte dintre bunurile sustrase fiind recuperate.

Pe 23 martie cei doi urmează să fie prezentați în fața unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria lași cu propuneri legale. Activitățile au fost desfășurate cu sprijinul polițiștilor din cadrul IPJ Neamț și Vaslui.

FOTO-VIDEO IPJ Iași

(G. S.)