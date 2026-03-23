INFRACȚIONALACTUALITATEIAȘI

VIDEO-FOTO. Nemțeni reținuți pentru jaf în Iași – paguba se cifrează la 800.000 lei

de Vlad Bălănescu

Doi nemțeni, de 21 și 43 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore de polițiștii ieșeni care-i cercetează pentru furt. Aceștia au prădat locuința unui ieșean și au plecat cu bunuri estimate la 800.000 de lei. Fapta a avut loc în noaptea de 7 spre 8 martie, dar acuzații au fost depistați după ce pe 22 martie anchetatorii din Iași au pus în aplicare două mandate de percheziție la locuințele nemțenilor. Suspectul de 43 de ani a fost depistat în trafic, de către polițiști, în județul Neamț, iar cel de 21 de ani a fost găsit în unul din  imobilele unde au avut loc perchezițiile, ambii fiind conduși la audieri.

Din investigațiile efectuate până în prezent a rezultat faptul că, în noaptea de 7 spre 8 martie a.c., aceștia ar fi pătruns, fără drept, prin efracție, în locuința persoanei vătămate, respectiv un bărbat, de 29 de ani, din județul Iași și ar fi sustras bani, bijuterii, parfumuri și ceasuri, cauzând un prejudiciu de peste 800.000 de lei”, anunță IPJ Iași. În urma descinderilor imobiliare au fost  15.000 de lei, o armă neletală aflată într-o cutie unde se aflau 6 butelii cu gaz destinate funcționării armei, două cutii din plastic cu bile de cauciuc, un dispozitiv metalic specializat pentru accesarea/forțarea dispozitivelor de închidere, în care se afla o lamă metalică, alte 3 lame metalice, un dispozitiv prevăzut cu o cheie de tip imbus, 3 cutii din plastic ce conțin multiple lamele din material metalic, două cutii sigilate cu 40 de bucăți de petarde categoria P1 și o cutie desigilată cu 18 bucăți de petarde categoria P1, o parte dintre bunurile sustrase fiind recuperate.

Pe 23 martie cei doi urmează să fie prezentați în fața unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria lași cu propuneri legale. Activitățile au fost desfășurate cu sprijinul polițiștilor din cadrul IPJ Neamț și Vaslui.

FOTO-VIDEO IPJ Iași

(G. S.)

Autor:

Vlad Bălănescu — http://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Articolul precedent
Regiunea de Nord Est este în frunte… la prețul la apă
Articolul următor
Câștigătorul Trofeului „Florile Ceahlăului” 2026 și lista completă a laureaților
Ultima ora

ACTUALITATE

Ediția a XXXVI-a a Festivalului-concurs național „Florile Ceahlăului” s-a...
SOCIAL

Regiunea de Nord Est este în frunte… la prețul la apă

Județele din Regiunea de Nord a țării sunt printre...
Stiri fierbinti

TIR încărcat cu lemn răsturnat în apropiere de comuna Hangu. Două persoane au fost rănite

Un tir încărcat cu lemn s-a răsturnat luni dimineață,...
ACTUALITATE

Acoperișul unei anexe gospodărești a luat foc la Borlești. O femeie a fost  asistată medical

Un incendiu a izbucnit în dimineața zilei de 23...
Stiri fierbinti

BREAKING: Bolojan anunță criză pe piața carburanților. Statul plafonează prețurile

Războiul din Iran a dus la o criză profundă...

Categorii