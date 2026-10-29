VIDEO-FOTO. Neamț. Accident soldat cu 2 răniți în Agapia
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VIDEO-FOTO. Neamț. Accident soldat cu 2 răniți în Agapia

Vlad Bălănescu
de Vlad Bălănescu

Un accident rutier s-a produs în după amiaza zilei de miercuri, 28 octombrie 2026, în localitatea Agapia, informează un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Neamț.

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț au fost sesizați prin apel 112 și deplasându-se la fața locului, au descoperit că „în timp ce un bărbat de 65 de ani, din Agapia, se deplasa cu atelajul hipo pe DN 15 F, având direcția de mers dinspre Săcălușești către Mănăstirea Agapia, la intersecția cu strada Sf. Nicolae” a virat la stânga, „fără a acorda prioritate”.

Un alt autoturism, „condus de către un bărbat de 47 de ani, din Buzău, care circula regulamentar din sensul opus”, a încercat să evite „coliziunea cu atelajul hipo”, dar s-a izbit de „un podeț de beton”.

În urma impactului, atât conducătorul autoturismului, cât și o pasageră în vârstă de 48 de ani, din Târgu-Neamț, au fost răniți și, în consecință, transportați ulterior la spital.

Polițiștii i-au testat pe ambii conducători auto cu aparatul etilometru și au constatat că șoferul autovehiculului nu consumase alcool, însă cel care conducea atelajul hipo da, acesta din urmă prezentând o valoare de „0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat”.

A fost întocmit dosar penal „sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”.

Ioana Mărcuțianu

Autor:

Vlad Bălănescu
Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
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