Video-foto. “Nașul” – cu distribuție româno- italiană: loverboy de lux, spălare de bani de 1,7 milioane de euro!

O acțiune de amploare într-o cooperare româno-italiană a avut loc marți, 18 noiembrie, în cadrul căreia au fost organizate nu mai puțin de 25 de percheziții domiciliare în România și Italia pentru destructurarea unei grupări mafiote de proxenetism, o structură mafiotă de tip piramidal, într-un dosar penal cu un prejudiciu estimat la 1,7 milioane de euro. Din grupare făceau parte patru familii de români – 30 de persoane. Victimele erau racolate prin metoda loverboy și scoase în stradă pe celebrele artere de prostituție din Roma: Via Palmiro Togliatti și Via Prenestina.

În acțiunea comună au fost implicați polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și Parchetul de pe lângă Tribunalul Roma – Direcția Regională Antimafia, care au acționat pe teritoriile celor două țări. Activitățile au beneficiat de sprijinul polițiștilor Inspectoratului de Poliție Județean Iași, jandarmilor Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău și Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași, cu suportul EUROPOL. La acțiunea din România au participat și polițiști ai Departamentului de Investigații Criminale din Roma (Squadra Mobile Roma și Servizio Centrale Operativo).

La finalul acțiunii au fost reținute 19 persoane și a fost dispus controlul judiciar pentru alte două persoane.

Cum acționau

„Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că o grupare de criminalitate organizată, cu o structură ierarhică de tip piramidal, constituită din peste 30 de cetățeni români (membri ai patru familii) ar fi acționat preponderent pe teritoriul Italiei, în scopul obținerii de importante beneficii materiale din exploatarea sexuală „la stradă” a mai multor persoane vătămate.

Cercetările au arătat că primul nivel al grupului infracțional ar fi fost format din membri „în vârstă”, care ar fi deținut autoritatea în cadrul fiecărei familii implicate.

Aceștia ar fi constituit factorul decizional al rețelei, având rolul de a coordona atât operațiunile financiare, cât și aspectele logistice, din poziția de lideri, gestionând sumele de bani provenite din exploatarea victimelor”, precizează Poliția Română.

Cum spălau banii

Cu banii din Italia membrii grupării au cumpărat proprietăți imobiliare, autoturisme de lux, bijuterii din aur și alte active costisitoare, menite să ofere o aparență de prosperitate legală.

“În paralel, liderii ar fi exercitat un control strict asupra activităților infracționale desfășurate de ceilalți membri, supervizând transportul victimelor din România în Italia, cât și metodele de exploatare ale acestora.

Al doilea palier, de execuție (constituit din rude de grad I ale liderilor), ar fi avut rolul de a identifica și racola victime și, ulterior, de a le controla activitatea desfășurată în zonele cunoscute pentru prostituția stradală, precum Via Palmiro Togliatti și Via Prenestina.

Membrii situați pe acest palier ar fi controlat colectiv porțiunile de stradă, acționând împreună, indiferent de familia de proveniență.

Folosind metoda loverboy, prezentându-se drept parteneri de încredere sau protectori și profitând de vulnerabilitățile de ordin socio-familial și financiar ale victimelor, le-ar fi creat acestora o dependență emoțională profundă. Pentru a le atrage, membrii grupării ar fi afișat un stil de viață opulent și le-ar fi convins să contribuie financiar la bunăstarea comună, determinându-le să accepte prostituția ca pe un sacrificiu necesar”, precizează sursa citată

Intermediarii au “reciclat” 1,7 milioane de euro

“Al treilea palier ar fi fost constituit din intermediari, care ar fi recepționat sumele de bani obținute din exploatarea sexuală a victimelor, având rolul de a disimula proveniența sumelor de bani obținute ilicit din exploatarea sexuală a tinerelor. Actele de urmărire penală au relevat că, până în prezent, persoanele cercetate ar fi obținut din activitatea infracțională aproximativ 1,7 milioane de euro.

Din investigațiile efectuate în cadrul echipei comune de anchetă, constituită sub egida EUROJUST și cu suportul EUROPOL, a rezultat că gruparea de criminalitate organizată ar fi recrutat, transportat, adăpostit și exploatat peste 30 de persoane vătămate, o parte dintre acestea fiind sub controlul persoanelor cercetate până la data de 18 noiembrie 2025.

În urma perchezițiilor efectuate pe teritoriile celor două state, au fost descoperite și ridicate 8 autoturisme de lux, sume de bani în lei, euro, USD, lire sterline și coroane norvegiene, carduri bancare, 3 pistoale neletale supuse autorizării și deținute ilegal, peste 100 de cartușe, unități de stocare a datelor, înscrisuri, precum și alte mijloace de probă.

La datele de 18 și 19 noiembrie 2025, procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iași au dispus reținerea a 19 persoane și măsura controlului judiciar față de alte două persoane, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spălarea banilor.

Urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași cu propunere de arestare preventivă a celor 19 persoane reținute.

Ancheta a fost susținută de rețeaua @ON, finanțată de Comisia UE și coordonată de Direcția Italiană de Investigații Antimafie (DIA)”, a transmis Poliția Română.

Angela Croitoru