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Video – Foto. Mobilizare de forțe pe Autostrada A7 în Neamț și Bacău

de Croitoru Angela

Lucrările la Autostrada A7 Bacău-Pașcani – cunoscută drept Autostrada Moldovei – înaintează cu viteză, în județele Neamț și Bacău asocierea de firme a omului de afaceri băcăuan Dorinel Umbrărescu promițând că va finaliza în cel mai scurt timp loturile din zonă. Interesul este și unul financiar, lucrările fiind achitate constructorului pe măsura finalizării, iar cheltuielile pentru astfel de construcții civile de amploare sunt și ele uriașe.

CNAIR și Direcția Regională Drumuri și Poduri (DRDP) Iași au postat vineri, 14 august 2026, imagini impresionante de la lucrările ce se află în plină desfășurare pe teritoriul județelor Neamț și Bacău.

În județul Neamț se lucrează zilele acestea la podul de peste râul Moldova.

“Mobilizare impresionantă a constructorului pe șantierul Autostrăzii A7 Bacău – Pașcani.

Imagini preluate în această săptămână de pe loturile 1 și 2, între cele două mari obiective de pe acest traseu, respectiv pasajul peste DN 2 și calea ferată de la Filipești (județul Bacău) și podul peste râul Moldova din apropierea localității Pildești (județul Neamț).Autostrada A7

În paralel, se lucrează la amenajarea nodurilor rutiere, la așternerea de mixturi asfaltice, precum și la montarea elementelor de siguranță rutieră (parapet median și lateral, console iluminat, panouri fonoabsorbante etc.)Video – Foto. Mobilizare de forțe pe Autostrada A7 în Neamț și Bacău

Pe toate cele 3 loturi ale acestei secțiuni, de la Bacău până la Pașcani, constructorul are mobilizați zilnic între 4.000 și 5.000 de muncitori și peste 450 de autobasculante și utilaje, incluzând aici aprox. 80 de excavatoare, 30 de autogredere, 70 de cilindri compactori, macarale de mare tonaj sau autobetoniere”, precizează CNAIR în postarea de pe Facebook.Video – Foto. Mobilizare de forțe pe Autostrada A7 în Neamț și Bacău

Lucrările sunt realizate asocierea SC Spedition UMB SRL -SC SA&PE Construct SRL -SC Tehnostrade SRL.

Angela Croitoru

Imagini: DRDP Iași și CNAIR

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
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