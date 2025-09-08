Prima zi de școală, 8 septembrie 2025, a însemnat pentru 100 dintre cadrele didactice din învățământul nemțean, membri ai Federației Sindicatelor Libere Învățământ (FSLI) Neamț, nu festivități de deschidere, flori și îmbrățișări, ci miting și marș de protest în capitală. La nivel național se așteaptă participarea a peste 30.000 de protestatari în condițiile în care au anunțat și deja s-au alăturat (după cum se vede în imaginile de pe platformele de socializare) protestului și Asociația Națională a Studenților din România și Uniunea Elevilor.

În intervalul orar 11:00 – 12:00 sindicaliștii s-au adunat în fața Palatului Victoriei protestând împotriva măsurilor luate de Guvernul Bolojan în educație: creșterea normei didactice cu 2 ore pe săptămână, mărirea numărului de elevi la clasă și comasarea unor unități de învățământ.

În cadrul mitingul profesorii au folosit vuvuzele și au scandat “Demisia!” pentru ministrul Educației Daniel David, au agitat pancarte în care cuvintele de ordine au fost “Sărăcia”, “Austeritate” și “Demisia!”. “Azi nu investiți în școli, laboratoare/ Mâine veți deschide noi penitenciare!” a fost una dintre lozincile purtate de sindicaliștii nemțeni.

În jurul orei 12:00, protestatarii au pornit în marș de la Palatul Victoria către Palatul Cotroceni, unde urmează să se reunească manifestanții. La ora 13.30 este programată o întâlnire între președintele Nicușor Dan și reprezentanți ai sindicaliștilor din educație.

Angela Croitoru

Imagini: FSLI Neamț