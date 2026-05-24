Video -Foto. La câștigarea trofeului „Palme d’Or” -Cannes, Cristian Mungiu: „Acest fim este un angajament împotriva tuturor formelor de extremism”

Decernarea trofeului Palme d’Or și a marilor premii din cadrul celei de-a 79-a ediții a Festivalului de Film de la Cannes a avut loc, sâmbătă, 23 mai 2026, în cadrul unei ceremonii oficiale organizate la Palais des Festivals. Regizorul Cristian Mungiu a primit trofeul de la actrița britanică Tilda Swinton, iar alături de el s-au aflat actorii din rolurile principale, Sebastian Stan și Renate Reinsve.

Imediat după ce a primit trofeul Festivalului de Film de la Cannes, regizorul Cristian Mungiu a spus, în limba franceză: „Nu sunt mândru de ceea ce lăsăm copiilor noștri! Trebuie să începem, cu toții, să facem o mică schimbarea și această schimbare trebuie să înceapă cu noi!”.

Momentul în care regizorul, scenaristul și producătorul sud-coreean Park Chan-wook, anunță că marele câștigător este filmul „Fjord"

Clubul select al celor 10 cineaști cu 2 trofee Palme d’Or

Cristian Mungiu, câștigător al premiului Palme d’Or a declarat, la conferința de presă de după festival: „În cinema este important să vorbim despre lucruri relevante, pentru a înțelege direcția în care se îndreaptă lumea. Putem face acest lucru observându-i pe oamenii din jurul nostru, pe cei dragi. Și ceea ce simt este că societățile de astăzi sunt fracturate și radicalizate. Acest film este, de asemenea, un angajament împotriva tuturor formelor de extremism. Este un mesaj de toleranță, incluziune și empatie. Acestea sunt cuvinte frumoase pe care le iubim cu toții, dar trebuie să le aplicăm mai des.”

Este primul său film de lungmetraj în limba engleză și cel de- al doilea trofeu câștigat la Cannes din cariera regizorului Cristian Mungiu, după cel din 2007, pentru „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile“, iar presa de specialitate, jurnaliștii de la AFP titrează: „Cristian Mungiu intră, în clubul select al celor 10 cineaști, la nivel mondial, care au obținut Palme d’Or de două ori în cariera lor”.

Filmul „Fjord”, premiat în competiția oficială, a obținut anterior galei, în cadrul festivalului, premiul criticii (Francois Chalais) și alte distincții speciale (detalii recitiți aici).

Pe parcursul festivalului, trofee onorifice (Honorary Palme d’Or) au fost acordate unor celebrități din industria cinematografică, precum Peter Jackson, John Travolta și Barbra Streisand.

Cu cine a concurat filmul lui Mungiu

Lungmetrajele care au concurat pentru Palme d’Or sunt: ”Amarga Navidad” – Pedro Almodóvar, ”A Woman’s Life” – Charline Bourgeois-Tacquet, ”La Bola Negra” – Javier Calvo & Javier Ambrossi, ”Coward” – Lukas Dhont, ”Parallel Tales” – Asghar Farhadi, ”Paper Tiger” – James Gray, „Das Geträumte Abenteuer” (The Dreamed Adventure) – Valeska Grisebach, ”All of a Sudden” – Hamaguchi Ryusuke, ”The Unknown” – Arthur Harari, ”Another Day” – Jeanne Herry, ”Sheep in The Box” – Koreeda Hirokazu, ”Hope” – Na Hong-jin, ”Nagi Notes” – Fukada Koji, ”Gentle Monster” – Marie Kreutzer, ”A Man of His Time” – Emmanuel Marre, ”Fjord” – Cristian Mungiu, ”The Birthday Party” – Léa Mysius, ”Moulin” – László Nemes, ”Fatherland” – Paweł Pawlikowski, ”The Man I Love” – Ira Sachs, ”El Ser Querido” (The Beloved) – Rodrigo Sorogoyen, ”Minotaur” – Andreï Zviaguintsev.

Premiile oficiale ale Festivalului de la Cannes sunt: Palme d’Or, Marele Premiu, Premiul Juriului, Premiul pentru cel mai bun regizor, Premiul pentru cel mai bun scenariu, Premiul pentru cea mai bună interpretare feminină și Premiul pentru cea mai bună interpretare masculină.

Acestea au fost înmânate de Geena Davis, Xavier Dolan, Pierfrancesco Favino, Gael García Bernal, Nadine Labaki și Zoe Saldaña.

