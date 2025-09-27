ACTUALITATECULTURANEAMȚ

Video-Foto. Istoria fabricii Volvatir, adunată într-o carte scrisă de profesoara de istorie Elena Preda

Ieri, 26 septembrie, curtea fostei fabrici Volvatir din Târgu-Neamț a devenit loc de aducere aminte și de recuperare a unei pagini importante din istoria locală. Aici a fost lansată cartea profesoarei de istorie Elena Preda, intitulată „Volvatirul – pânza cea de toate zilele. O istorie a fabricii de Volvatir din Târgu-Neamț”.

Evenimentul s-a desfășurat chiar în incinta fostei unități industriale, care găzduiește astăzi fabrica Ikosar SRL. Printre invitați s-au numărat și profesori de istorie, precum Cristiana Șoimaru, președinta Asociației Profesorilor de Istorie din Neamț, și dr. Vasile Diaconu, dar și foști angajați ai fabricii, elevi ai profesoarei Elena Preda și actualii manageri ai companiilor care își desfășoară activitatea pe platforma industrială: Constantin Sărmășanu (Ikosar SRL) și Lucian Giangu (Comfil RO SRL).

Un moment emoționant a fost cel în care câțiva dintre foștii angajați – între care și șoferul lui Serafim Lungu, directorul de altădată al Volvatirului – au împărtășit amintiri despre munca și viața de zi cu zi din fabrică, care număra, la apogeu, aproape 3.000 de salariați.

Prof. Elena Preda a adresat mulțumiri tuturor celor care au sprijinit documentarea și apariția volumului, între care: Diana Sărmășanu-Monoranu, Cati Dron, Constantin Sărmășanu, Lucian Giangu, Lenuța Dascălu, Natalița Roșu, Damian Murariu, Teodora Bârliba, Ion Gavriloaia, Mihai Bobric, Gheorghe Apetrei și profesorul de istorie Vasile Vrînceanu.

La final, invitații au făcut și un tur al fabricii Ikosar, locul unde a funcționat Volvatirul.

