Video-Foto. Intervenții pe drumurile naționale din Regiunea de Nord-Est

În noaptea de 8 spre 9 februarie 2026 drumarii de la Direcția Regională Drumuri și Poduri (DRDP) Iași au acționat cu 150 autoutilaje si au răspândit 1.044 tone de material antiderapant.

În județul Neamț, Secția Drumuri Naționale Piatra- Neamț a scos la monitorizare și deszăpezire 25 de autoutilaje, ce au distribuit 151 de tone de material antiderapant, pe tronsoane, acolo unde se formase polei sau exista riscul de a se forma ghețuș, pe următoarele drumuri naționale: DN 2, 12C, 15, 15B, 15C, 15D, 15F, 15G, 17B.

„Carosabil umed cu zăpadă frământată, temperaturi negative, ninsori ușoare, în această dimineață în cele șase județe din Regiunea de Nord-Est.

Circulați cu atenție!”, a transmis DRDP Iași, prin purtătorul de cuvânt Dan Hațegan.

Angela Croitoru

Imagini: DRDP Iași

Montaj: Denisa Popa