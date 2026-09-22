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VIDEO-FOTO. Incendiu la biserica dărâmată din cimitirul Pietricica

de Popa Denisa

Un incendiu a izbucnit în această după amiază, 22 septembrie la biserica dărâmată din cimitirul Pietricica din Piatra Neamț. La fața locului sunt forțe ale ISU Neamț.

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
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