Video – Foto Incendiu catastrofal la o pensiune din Gura Humorului. O femeie și-a pierdut viața

Actualizare. Potrivit ISU Suceava „În urma incendiului, au ars: restaurantul și bucătăria acestuia, opt camere de locuit și spațiile tehnice. De asemenea, au fost afectate obiecte de mobilier, aparatură electrică, elemente de construcție pentru închideri perimetrale și altele. Flăcările au degradat și instalația de panouri fotovoltaice.

Pompierii au salvat un foișor, o construcție modulară și un autoturism, aflate în apropiere.

În momentul de față, misiunea pompierilor la fața locului s-a încheiat”.

Știre inițială: Un incendiu de proporții a izbucnit în zorii zilei de duminică, 9 noiembrie, la restaurantul unei pensiuni din Gura Humorului, județul Suceava. În interior se aflau, la acel moment, opt persoane, dintre care șapte – inclusiv un copil – au reușit să scape, ieșind din zona afectată de flăcări. O femeie cazată în pensiune a fost dată dispărută. La fața locului a intervenit o adevărată armată de pompieri militari și voluntari din patru localități sucevene.

„Incendiu izbucnit la o unitate de alimentație publică, cu camere de cazare la mansardă, pe raza localității Gura Humorului. Evenimentul a fost anunțat la 112 în jurul orei 5:00, iar la fața locului au intervenit, gradual, pompierii militari de la subunitățile Gura Humorului, Suceava, Fălticeni și Câmpulung Moldovenesc, împreună cu lucrătorii SVSU Capu Câmpului și Cornu Luncii, cu opt autospeciale de stingere, două ambulanțe SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava. Din interiorul clădirii s-au evacuat șapte persoane, printre care și un minor, iar o altă persoană este dispărută. Forțele de intervenție acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului”, au transmis inițial reprezentanții ISU Suceava.

Femeia dată dispărută, găsită moartă în interior

Din păcate, după stingerea incendiului, pompierii au făcut o descoperire tragică: femeia dată dispărută a fost surprinsă de flăcări în interiorul unității de cazare și nu a avut nicio șansă. Salvatorii au evacuat trupul carbonizat și au anunțat autoritățile pentru a deschide o anchetă în legătură cu decesul acesteia.

„Incendiul este localizat, iar echipele lucrează pentru stingere și pentru îndepărtarea efectelor negative. Din nefericire, în interiorul mansardei, pompierii militari au identificat trupul carbonizat al persoanei date dispărute.

Suprafața afectată este de aproximativ 400 mp. Victima este o femeie în vârstă de 78 de ani. Flăcările au izbucnit dintr-o magazie a clădirii (camera frigorifică), iar cauza probabilă este de natură electrică – efect termic al curentului electric”, au conchis pompierii suceveni.

Angela Croitoru

Imagini: ISU Suceava