Video-foto. Iași. Accident mortal la Ciortești, pe DN 24. Circulația rutieră este îngreunată

de Vlad Bălănescu

Accident deosebit de grav pe Drumul Național 24, la limita județelor Iași și Vaslui – în comuna Ciortești. O coliziune cu impact deosebit de puternic a avut loc în dimineața zilei de marți, 10 februarie 2026, în urma căreia șoferul unuia dintre cele două autoturisme implicate – un bărbat de 45 de ani – a decedat pe loc, după ce a rămas blocat între fiarele contorsionate ale mașinii, informează ISU Iași.Video-foto. Iași. Accident mortal la Ciortești, pe DN 24. Circulația rutieră este îngreunată

În accident a fost implicată și o femeie gravidă, de 40 de ani, pasagerul din dreapta față al autoturismului în care se afla șoferul decedat. Femeia a fost intubată și preluată de un elicopter ISU – Echipajul de Salvare Aeriană (ESA). Șoferul celuilalt autoturism, un bărbat de 36 de ani, a fost preluat de un echipaj SAJ Iași, conștient, dar cu multiple traumatisme.

“Traficul este blocat temporar pe ambele sensuri de mers, pentru măsurătorile Poliției. Circulați cu atenție!”, transmite DRDP Iași.

Elicopter ISU – ESA, 13 pompieri, două ambulanțe                     

La fața locului au fost dirijate importante forțe de intervenție: două autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS) din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași, o ambulanță de prim ajutor calificat (EPA) din cadrul Detașamentului 1, cu un efectiv total de 13 militari, în cooperare cu un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Iași, cu medic. De asemenea, la fața locului a fost solicitat și a ajuns echipajul de salvare aeriană (ESA).Video-foto. Iași. Accident mortal la Ciortești, pe DN 24. Circulația rutieră este îngreunată

„Din păcate, a fost confirmat decesul unui bărbat, conducător auto al unuia dintre autoturismele implicate, acesta prezentând leziuni incompatibile cu viața.

O femeie însărcinată, aflată în același autoturism, conștientă și neîncarcerată, a fost asistată medical la fața locului și preluată de echipajul de salvare aeriană (ESA), în vederea transportului la o unitate medicală de specialitate.

Celălalt conducător auto este conștient, stabil, fiind evaluat și preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Iași, cu medic, pentru investigații suplimentare și îngrijiri medicale”, a transmis ISU Iași de la locul accidentului.

Angela Croitoru

Imagini video: ISU Iași

Foto: DRDP Iași

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
