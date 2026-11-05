VIDEO-FOTO. Fragmente de dronă descoperite în comuna Boghicea. Intervin echipe SRI
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VIDEO-FOTO. Fragmente de dronă descoperite în comuna Boghicea. Intervin echipe SRI

Popa Denisa
de Popa Denisa

Mai multe fragmente provenind de la o dronă au fost găsite împrăștiate pe o suprafață de aproximativ 200-300 de metri în comună Boghicea, județul Neamț.

Incidentul a fost semnalat în data de 5 noiembrie, când un bărbat a anunțat direct polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Sagna cu privire la descoperirea fragmentelor.VIDEO-FOTO. Fragmente de dronă descoperite în comuna Boghicea. Intervin echipe SRI

La fața locului au ajuns echipe de polițiști și pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, care au intervenit cu mijloace tehnice specifice.

De asemenea, în zonă s-a deplasat și o echipă pirotehnică din cadrul Serviciului Român de Informații.

Deocamdată, nu au fost comunicate detalii privind proveniența dronei sau circumstanțele în care aceasta a ajuns în zonă.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, cercetările sunt în desfășurare.VIDEO-FOTO. Fragmente de dronă descoperite în comuna Boghicea. Intervin echipe SRI

Denisa Popa

Autor:

Popa Denisa
Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
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