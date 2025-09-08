Prima zi de școală din noul an școlar 2025 – 2026 nu a mai fost motiv de bucurie pentru toate cadrele didactice din Neamț, luni 8 septembrie, când reprezentanții sindicatelor au organizat miting și marș de protest în capitală. Unii profesori au ales să nu participe la festivitățile din careuri, iar unii directori de școli au mers pe variante simplificată: festivitate de bun venit doar pentru grădiniță, clasele pregătitoare, respectiv clasa a IX-a.

Așa se face că, dacă majoritatea unităților de învățământ au avut festivități de deschidere, acestea nu au mai avut fastul obișnuit și, în multe școli și licee, participarea a fost mai redusă atât din partea elevilor – unele clase au mers direct în sălile de curs, cât și a cadrelor didactice.

Școala Gimnazială Vaduri din comuna Alexandru cel Bun a fost una dintre excepții. Aici festivitatea a avut loc pentru toți elevii, începând cu cei de la grădiniță până la cei de clasa a VIII-a, în curtea școlii. Directoarea Daniela Semian, alături de primarul Cosmin Balan, au dat startul noului an școlar cu o slujbă de binecuvântare și mulțumire, ținută de preotul paroh, întreaga asistență rostind rugăciunea “Tatăl nostru”.

S-au rostit câteva cuvinte cu urări mai reținute, atât directoarea școlii cât și primarul amintind că este zi de protest, iar copiii au intrat în școală, unde s-au întâlnit cu educatorii, învățătoarele sau profesorii diriginți și au primit orarul pe a doua zi.

La Școala Gimnazială nr.2 din Piatra Neamț nu a fost organizată festivitatea de deschidere a noului an școlar, în sensul clasic, din cauza protestului cadrelor didactice. Conform directorului Stela Andrei, a fost o acțiune în care nu s-a intonat imnul de stat, iar corpul profesoral a purtat ecusoane cu inscripția „Protest – apărăm școala românească 08.09.2025”. În rest, acțiunea a mers pe tiparul celorlalți ani, invitat fiind primarul municipiului Piatra Neamț, Adrian Niță. Directorul unității de învățământ a punctat că, în continuare se va învăța în două schimburi. Până la cel de-al doilea modul din acest an școlar când se vor termina lucrările la corpul de clădire care este în șantier. Primarul Niță a dat asigurări că se fac eforturi pentru ca lucrările să se încheie mai repede și simultan a promis în fața elevilor, a profesorilor și părinților că în termen de 2 – 3 ani Școala Gimnazială nr. 2 din Piatra Neamț va avea sală de sport și nu doar teren sub cerul liber.

La Colegiul Tehnic de Transporturi Piatra-Neamț, una dintre noile unități cu personalitate juridică după noua reorganizare (detalii despre comasarea prin absorbție a celor trei unități de învățământ puteți reciti aici), directoarea Daniela Mihăeș a optat pentru două festivități: una a fost dimineață, doar pentru clasele a IX-a de la transporturi și o alta va fi după amiază, de la ora 15:30 pentru cei 120 de tineri care intră în anul I la Școala Postliceală Sanitară. Noua unitate pietreană va avea peste 1.200 de elevi în total, cursuri de dimineață și de după-amiază, pentru liceu, profesională și postliceală.

De marți, 9 septembrie, toate unitățile de învățământ vor intra în programul normal, elevii vor primi manualele școlare și vor începe cursurile după calendarul școlar cu cinci module.

Redactor: Angela Croitoru

Imagini și montaj: Denisa Popa