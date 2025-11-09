Stiri fierbintiACTUALITATENEAMȚ

de Croitoru Angela

Un adevărat scenariu de film de acțiune, așa poate fi descrisă intervenția polițiștilor de la Secția Rurală Bicaz, care în seara zilei de sâmbătă, 8 noiembrie, au intervenit prompt și au salvat viața unei femei.

Un apel venit de la Vatra Dornei i-a pus în alertă pe agentul șef de poliție Cezar Bodron, agent principal Andreea Roșu și colegii lor agenții Daniel Bârsan și Marius Arsinoaia. O tânără, foarte speriată, îi anunța că bunica ei se află singură în casa cuprinsă de flăcări.

Imediat, întreaga echipă s-a mobilizat, au anunțat pompierii și s-au deplasat la casa bunicii cuprinsă de foc.

În doar trei minute, la fața locului au ajuns Cezar, Andreea, Marius și Daniel, din cadrul Poliției orașului Bicaz.

Fără să ezite, aceștia au intrat în casa cuprinsă de incendiu, au scos femeia afară în siguranță și au identificat autorul, un nepot al victimei, care se afla încă în apropierea locuinței. Tânărul a fost imediat imobilizat și încătușat, fiind dus în custodia poliției.Video-foto. Femeie salvată din flăcări de polițiștii din Bicaz

Femeia se află acum în afara oricărui pericol, datorită intervenției rapide și curajoase a polițiștilor. La scurt timp, echipajele de pompieri ajunse la fața locului au lichidat incendiul, împiedicând extinderea acestuia.Video-foto. Femeie salvată din flăcări de polițiștii din Bicaz

Felicitări echipă, intervenția voastră a contat!”, precizează IPJ Neamț.

Foto: IPJ Neamț

