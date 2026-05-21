Video-Foto. Eroii din Vânători-Neamț, comemorați la Biserica „Adormirea Maicii Domnului”

Astăzi, 21 mai, după slujba religioasă prilejuită de sărbătoarea Înălțării Domnului, Ziua eroilor și Sf. Împărați Constantin și mama sa, Elena la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Vânători, comuna Vânători-Neamț, a fost oficiată și o slujbă de pomenire în memoria eroilor căzuți în cele două războaie mondiale.

Slujba a fost săvârșită de părintele paroh Ciprian Ipate, alături de preotul Ionuț Lupei din Crăcăoani. În cadrul ceremoniei religioase au fost rostite numele fiecărui soldat căzut în luptele desfășurate pe raza comunei Vânători-Neamț.



Evenimentul a continuat cu un program artistic susținut de elevi ai școlilor din comună, coordonați de cadrele didactice Nadia Sângeap, Doina Paga și Anca Ipate. Poeziile și cântecele dedicate eroilor, neamului și țării au creat o atmosferă emoționantă în biserica din sat.

La finalul manifestării, participanții s-au deplasat la monumentul dedicat eroilor, amplasat în spatele cimitirului, acolo unde se află și mormintele acestora, pentru a depune coroane de flori în semn de recunoștință pentru sacrificiul suprem.

Coroane au fost depuse din partea școlilor din comună, a Primăriei Vânători-Neamț și a Consiliului Local.

În încheiere, cei prezenți au fost invitați la o gustare oferită de părintele paroh Ciprian Ipate, constând în plăcinte și suc.

C.T.S.