VIDEO-FOTO. Elicopterele Poliției survolează drumurile din județul Neamț

Elicopterele Inspectoratului General de Aviație vor survola astăzi, 11 noiembrie, principalele drumuri din județul Neamț, în cadrul unor acțiuni pentru creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor.

Echipajele aeriene vor monitoriza traficul, urmărind identificarea comportamentelor periculoase ale șoferilor și sprijinirea polițiștilor care desfășoară controale la sol.

Polițiștii le recomandă șoferilor să respecte limitele de viteză, să evite depășirile riscante, să păstreze distanța față de celelalte vehicule și să nu folosească telefonul mobil în timpul conducerii. De asemenea, aceștia atrag atenția asupra pericolului reprezentat de conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise.

Pietonii și bicicliștii sunt sfătuiți să folosească locurile special amenajate pentru traversare și să se asigure înainte de a păși pe carosabil.

Denisa Popa

Imagini: IPJ Neamț