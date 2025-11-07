EDUCATIEACTUALITATEStiri fierbinti

Video – foto. Dezbatere virală: Profesorii – „sclavi pe plantaţiile de bumbac”. Două milioane de vizualizări

de Croitoru Angela

O adevărată dezbatere despre statutul profesorului în România a fost relansată în spațiul public pornind de la un clip, cu aproape 2 milioane de vizualizări și 8.000 de redistribuiri, dezbatere la care participă foarte mulți nemțeni. Chiar dacă clipul a fost postat în urmă cu trei ani, el a redevenit viral, recent, pe platforma de socializare Facebook demonstrând că societatea civilă românească încă mai așteaptă un răspuns din partea autorităților.


În videoclipul, postat în urmă cu trei ani, un profesor confiscă telefonul mobil al unui elev, iar elevul îl împinge de mai multe ori, devine agresiv verbal și fizic, până ce profesorul renunță și îi returnează telefonul.

“La data de 06.11.2025, urmare a verificării  unui videoclip din mediul online, s-au stabilit următoarele:

În cursul lunii noiembrie 2022, în timpul orei de curs, la Liceul Tehnologic Decebal din Caransebeș, elevul B.A. din clasa XI-a B l-a agresat verbal și fizic pe profesorul G.S. Profesorul nu a dorit să depună plângere împotriva elevului și nici nu a adus la cunoștința conducerii unității de învățământ faptele petrecute în timpul orei. Ulterior săvârșirii faptei, în același an, diriginta clasei a aflat despre faptă și s-au dispus măsuri la nivelul școlii, fără a fi anunțate structurile de poliție.

La nivelul unității de învățământ elevului i s-a propus scăderea notei la purtare și a fost inclus într-un program de consiliere. Profesorul nu dorește să fie făcute cercetări cu privire la fapta. În prezent minorul din filmare este adult, plecat la muncă în străinătate”, precizează IPJ Neamț.

Profesoriisclavi pe plantaţiile de bumbac!?

Dezbaterea pornește de la ideea că profesorii nu sunt respectați în România și că această lipsă de respect se datorează – dincolo de aspectul celor “șapte ani de-acasă” – sistemului care subfinanțează educația și de aici percepția eronată și lipsită de respect a unora dintre elevi și a unei părți tot mai mari a societății civile vizavi de statutul cadrului didactic.

“Dă telefonul!!! Davideeeee!!! Cum facem?!

Notă – O persoană m-a contactat pe mesenger ca să-mi spună că videoclipul este vechi de 3 ani şi că s-a petrecut în Caransebeş…. şi că să-l şterg…. Chiar şi aşa problema noastră a profesorilor şi modul cum suntem trataţi şi deloc protejaţi de Ministerul Educaţiei rămâne actuală… nimic nu s-a schimbat… suntem trataţi şi priviţi ca nişte sclavi pe plantaţiile de bumbac… P.S. – Nu am de ce să îl şterg! Nu câştig bani din această postare! Ba mai mult: Declarația Universală a Drepturilor Omului – Articolul 19: Orice om are dreptul la libertatea opiniilor şi exprimării; acest drept include libertatea de a avea opinii fără imixtiune din afară, precum şi libertatea de a căuta, de a primi şi de a răspîndi informaţii şi idei prin orice mijloace si independent de frontierele de stat”, este textul ce însoțește clipul ce aparține unui fost om de presă care este și cadru didactic, din județul Olt.

Sursă imagini: Facebook Florin Deaconu

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
Articolul precedent
Urșii care intră în localități pot fi împușcați. Sancțiuni de până la 30.000 lei pentru cei care hrănesc sălbăticiunile
Articolul următor
Fraudă cu fonduri Start-up Nation la Târgu Neamț

Ultima ora

ECONOMIE

Protest anunțat de BNS – sindicaliștii solicită măsuri pentru protecția populației

Blocul Național Sindical (BNS) organizează un miting de protest...
INFRACȚIONAL

Fraudă cu fonduri Start-up Nation la Târgu Neamț

Anchetatorii, procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul...
ADMINISTRAȚIE

Urșii care intră în localități pot fi împușcați. Sancțiuni de până la 30.000 lei pentru cei care hrănesc sălbăticiunile

Numărul incidente cu urșii care intră în zonele locuite...
Stiri fierbinti

FOTO. Incendiu la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Dorohoi

Forțe de intervenție ale ISU Botoșani intervin la Biserica...
Stiri fierbinti

A murit Simion Stan, bărbatul care s-a împușcat în timpul unui transmisiuni live pe internet

Fostul președinte al Partidei Rromilor Neamț și președinte al...

Categorii

ECONOMIE

Protest anunțat de BNS – sindicaliștii solicită măsuri pentru protecția populației

Blocul Național Sindical (BNS) organizează un miting de protest...
INFRACȚIONAL

Fraudă cu fonduri Start-up Nation la Târgu Neamț

Anchetatorii, procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul...
ADMINISTRAȚIE

Urșii care intră în localități pot fi împușcați. Sancțiuni de până la 30.000 lei pentru cei care hrănesc sălbăticiunile

Numărul incidente cu urșii care intră în zonele locuite...
Stiri fierbinti

FOTO. Incendiu la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Dorohoi

Forțe de intervenție ale ISU Botoșani intervin la Biserica...
Stiri fierbinti

A murit Simion Stan, bărbatul care s-a împușcat în timpul unui transmisiuni live pe internet

Fostul președinte al Partidei Rromilor Neamț și președinte al...
Stiri fierbinti

Știre actualizată. FOTO. Accident grav la Oglinzi

Actualizare: Un comunicat al IPJ Neamț oferă informații suplimentare...
INFRACȚIONAL

Lemn confiscat de polițiști în urma unui flagrant

Peste 50 de metri cubi de lemn au fost...
ACTUALITATE

Ce impact a avut internetul pentru omenire

Internetul este poate una dintre cele mai revolutionare inventii...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale