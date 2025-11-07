Video – foto. Dezbatere virală: Profesorii – „sclavi pe plantaţiile de bumbac”. Două milioane de vizualizări

O adevărată dezbatere despre statutul profesorului în România a fost relansată în spațiul public pornind de la un clip, cu aproape 2 milioane de vizualizări și 8.000 de redistribuiri, dezbatere la care participă foarte mulți nemțeni. Chiar dacă clipul a fost postat în urmă cu trei ani, el a redevenit viral, recent, pe platforma de socializare Facebook demonstrând că societatea civilă românească încă mai așteaptă un răspuns din partea autorităților.



În videoclipul, postat în urmă cu trei ani, un profesor confiscă telefonul mobil al unui elev, iar elevul îl împinge de mai multe ori, devine agresiv verbal și fizic, până ce profesorul renunță și îi returnează telefonul.

“La data de 06.11.2025, urmare a verificării unui videoclip din mediul online, s-au stabilit următoarele:

În cursul lunii noiembrie 2022, în timpul orei de curs, la Liceul Tehnologic Decebal din Caransebeș, elevul B.A. din clasa XI-a B l-a agresat verbal și fizic pe profesorul G.S. Profesorul nu a dorit să depună plângere împotriva elevului și nici nu a adus la cunoștința conducerii unității de învățământ faptele petrecute în timpul orei. Ulterior săvârșirii faptei, în același an, diriginta clasei a aflat despre faptă și s-au dispus măsuri la nivelul școlii, fără a fi anunțate structurile de poliție.

La nivelul unității de învățământ elevului i s-a propus scăderea notei la purtare și a fost inclus într-un program de consiliere. Profesorul nu dorește să fie făcute cercetări cu privire la fapta. În prezent minorul din filmare este adult, plecat la muncă în străinătate”, precizează IPJ Neamț.

Profesorii – sclavi pe plantaţiile de bumbac!?

Dezbaterea pornește de la ideea că profesorii nu sunt respectați în România și că această lipsă de respect se datorează – dincolo de aspectul celor “șapte ani de-acasă” – sistemului care subfinanțează educația și de aici percepția eronată și lipsită de respect a unora dintre elevi și a unei părți tot mai mari a societății civile vizavi de statutul cadrului didactic.

“Dă telefonul!!! Davideeeee!!! Cum facem?!

Notă – O persoană m-a contactat pe mesenger ca să-mi spună că videoclipul este vechi de 3 ani şi că s-a petrecut în Caransebeş…. şi că să-l şterg…. Chiar şi aşa problema noastră a profesorilor şi modul cum suntem trataţi şi deloc protejaţi de Ministerul Educaţiei rămâne actuală… nimic nu s-a schimbat… suntem trataţi şi priviţi ca nişte sclavi pe plantaţiile de bumbac… P.S. – Nu am de ce să îl şterg! Nu câştig bani din această postare! Ba mai mult: Declarația Universală a Drepturilor Omului – Articolul 19: Orice om are dreptul la libertatea opiniilor şi exprimării; acest drept include libertatea de a avea opinii fără imixtiune din afară, precum şi libertatea de a căuta, de a primi şi de a răspîndi informaţii şi idei prin orice mijloace si independent de frontierele de stat”, este textul ce însoțește clipul ce aparține unui fost om de presă care este și cadru didactic, din județul Olt.

Sursă imagini: Facebook Florin Deaconu