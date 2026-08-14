Video-Foto. Cupa Comunei Vânători-Neamț la șah

Aproximativ 40 de copii au participat astăzi la cea de-a doua ediție a Cupei Comunei Vânători-Neamț, competiție de șah destinată copiilor din localitate și organizată în cadrul Zilelor Comunei Vânători-Neamț.

Evenimentul s-a desfășurat la Centrul Socio-Cultural din Vânători-Neamț, unde micii pasionați ai „sportului minții” s-au întrecut pe categorii de vârstă, într-o atmosferă de competiție, dar și de fair-play.

La competiție au fost prezenți primarul comunei Vânători-Neamț, Maria Petrariu, și profesorul de șah Sebastian Volcinsche, președintele Asociației Județene de Șah Neamț. Cei doi le-au transmis copiilor mesaje de încurajare și le-au urat succes, apreciind pasiunea și implicarea acestora în practicarea șahului. La finalul competiției, câștigătorii celor trei categorii de vârstă au fost premiați cu diplome și cupe din partea organizatorilor.

De asemenea, toți ceilalți participanți au primit diplome, într-un gest menit să răsplătească implicarea lor. Dincolo de clasamente și rezultate, fiecare copil a avut de câștigat prin participarea la competiție, acumulând experiență și bucurându-se de o zi dedicată șahului.

Cupa Comunei Vânători-Neamț își consolidează astfel locul în programul Zilelor Comunei, promovând în rândul copiilor un sport care dezvoltă gândirea logică, răbdarea, atenția și capacitatea de concentrare.

C.T.S.