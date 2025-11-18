ADMINISTRAȚIEACTUALITATEECONOMIE

Video-Foto. Cresc taxele și impozitele locale din 2026

de Croitoru Angela

Prezent la întrunirea Adunării Generale a Asociației Municipiilor din România (AMR), luni, 17 noiembrie, premierul Ilie Bolojan a vorbit despre creșterea taxelor și impozitelor locale începând din 2026. Scopul acestei măsuri este reducerea deficitului bugetar. Astăzi, 18 noiembrie, Parlamentul va vota în ședință comună pachetul fiscal privind taxele locale.

„Ca să putem să ieșim din această situație, anul viitor trebuie să ne încasăm veniturile care au fost stabilite pe baza taxelor care deja au fost asumate. Și sper că mâine Parlamentul închide și pachetul fiscal care cuprinde taxele locale. Am convenit ca mâine, în ședință comună, să închidem acest pachet”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul a vorbit, din nou, și despre necesitatea de a scădea cheltuielile de la bugetul de stat în sectorul public, cu referință clară la primării (în fața sa aflându-se primarii de municipii), consilii județene și alte instituții ale statului. Ilie Bolojan a subliniat faptul că împrumuturile de 150 de miliarde de lei „reprezintă totalul salariilor din sectorul public din România. Deci, va trebui să ne scădem cheltuielile și să ne programăm investițiile în așa fel încât, cu prioritate, să închidem anul viitor PNRR-ul”.Premierul Bolojan anunță creșterea taxelor și impozitelor locale din 2026

Potrivit acestuia, jumătate din deficitul României îl reprezintă dobânzile la aceste împrumuturi: “V-o spun cu toată răspunderea, în ultimii ani am început cu un deficit și am terminat cu un cu totul alt deficit. Ne-am luat niște angajamente pe care nu le-am respectat, ceea ce face ca credibilitatea noastră (în fața forurilor europene -n.r.) să fie scăzută, cu efectele aferente: costuri mai mari și așa mai departe”, a afirmat Ilie Bolojan.

Foto: gov.ro

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
Articolul precedent
In memoriam. Draga Olteanu Matei
Articolul următor
Două sate evacuate după atacul asupra unei nave încărcate cu GPL

Ultima ora

INFRACȚIONAL

„Glumă” proastă și o amendă de 4.000 de lei pentru o femeie din Târgu Neamț

O femeie din Târgu Neamț a sunat la numărul...
ACTUALITATE

Tânăr de 20 de ani bătut în centrul orașului Bicaz de 4 persoane, dintre care 3 minori

În noaptea de 16 noiembrie, în jurul orei 01.30,...
SOCIAL

Vine iarna! La noapte ninge în regiunea de Nord Est

Meteorologii avertizează că, între 18 noiembrie, ora 10, și...
SOCIAL

Două sate evacuate după atacul asupra unei nave încărcate cu GPL

Două sate din județul Tulcea - Plauru și Ceatalchioi...
CULTURA

In memoriam. Draga Olteanu Matei

Draga Olteanu Matei, una din marile actrițe ale teatrului...

Categorii

INFRACȚIONAL

„Glumă” proastă și o amendă de 4.000 de lei pentru o femeie din Târgu Neamț

O femeie din Târgu Neamț a sunat la numărul...
ACTUALITATE

Tânăr de 20 de ani bătut în centrul orașului Bicaz de 4 persoane, dintre care 3 minori

În noaptea de 16 noiembrie, în jurul orei 01.30,...
SOCIAL

Vine iarna! La noapte ninge în regiunea de Nord Est

Meteorologii avertizează că, între 18 noiembrie, ora 10, și...
SOCIAL

Două sate evacuate după atacul asupra unei nave încărcate cu GPL

Două sate din județul Tulcea - Plauru și Ceatalchioi...
CULTURA

In memoriam. Draga Olteanu Matei

Draga Olteanu Matei, una din marile actrițe ale teatrului...
ADMINISTRAȚIE

Ordin de începere pe A8 pe tronsonul Grințieș – Pipirig din Neamț

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a emis luni,...
ADMINISTRAȚIE

Autostrăzile din Moldova, prioritate pentru premierul Bolojan – capetele A8 și A7 ar putea fi făcute cu finanțări prin Programul SAFE

Capetele autostrăzilor din regiunea Moldovei, A8 Pașcani-Iași-Ungheni și A7...
ECONOMIE

În atenția angajatorilor: se apropie termenul limită de portare în noul REGES

Mai este aproximativ o lună și jumătate până când...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale