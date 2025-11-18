Video-Foto. Cresc taxele și impozitele locale din 2026

Prezent la întrunirea Adunării Generale a Asociației Municipiilor din România (AMR), luni, 17 noiembrie, premierul Ilie Bolojan a vorbit despre creșterea taxelor și impozitelor locale începând din 2026. Scopul acestei măsuri este reducerea deficitului bugetar. Astăzi, 18 noiembrie, Parlamentul va vota în ședință comună pachetul fiscal privind taxele locale.

„Ca să putem să ieșim din această situație, anul viitor trebuie să ne încasăm veniturile care au fost stabilite pe baza taxelor care deja au fost asumate. Și sper că mâine Parlamentul închide și pachetul fiscal care cuprinde taxele locale. Am convenit ca mâine, în ședință comună, să închidem acest pachet”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul a vorbit, din nou, și despre necesitatea de a scădea cheltuielile de la bugetul de stat în sectorul public, cu referință clară la primării (în fața sa aflându-se primarii de municipii), consilii județene și alte instituții ale statului. Ilie Bolojan a subliniat faptul că împrumuturile de 150 de miliarde de lei „reprezintă totalul salariilor din sectorul public din România. Deci, va trebui să ne scădem cheltuielile și să ne programăm investițiile în așa fel încât, cu prioritate, să închidem anul viitor PNRR-ul”.

Potrivit acestuia, jumătate din deficitul României îl reprezintă dobânzile la aceste împrumuturi: “V-o spun cu toată răspunderea, în ultimii ani am început cu un deficit și am terminat cu un cu totul alt deficit. Ne-am luat niște angajamente pe care nu le-am respectat, ceea ce face ca credibilitatea noastră (în fața forurilor europene -n.r.) să fie scăzută, cu efectele aferente: costuri mai mari și așa mai departe”, a afirmat Ilie Bolojan.

