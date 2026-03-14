Video – foto. Cinci ore de intervenție pe 15 hectare. Un bărbat a suferit arsuri după… curățenia de primăvară

de Vlad Bălănescu

„Atenție la curățenia de primăvară!

Un bărbat de 56 de ani a suferit arsuri după ce a dat foc la resturile vegetale din gospodărie”, transmite căpitan Irina Popa, purtătorul de cuvânt al ISU Neamț.

Vineri, 13 martie 2026, în jurul orei 11:15, prin apel la 112, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Grințieș pentru stingerea unui incendiu produs la vegetația uscată.

La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Garda nr 2 de Intervenție Poiana Teiului și SVSU Grințieș.

„Ajunși la locul indicat, pompierii au constatat că incendiul se manifesta la vegetația uscată pe o suprafață foarte mare.

Un bărbat în vârstă de 56 de ani a suferit arsuri la nivelul feței și membrelor superioare și inferioare. Acesta a primit îngrijiri medicale de la echipajul SMURD și ulterior a fost transportat la spital.

Având în vedere suprafața mare pe care se manifesta incendiul, au fost suplimentate forțele de intervenție cu personal de la Detașamentele de pompieri Târgu-Neamț, Piatra-Neamț și Roman.

Pentru a a facilita transportul apei, având în vedere faptul că incendiul se manifesta pe deal, într-o zonă greu accesibilă, primăria a pus la dispoziție un TAF.

Forțele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului ce s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 15 ha.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost focul deschis în spații deschise", precizează ISU Neamț.

Angela Croitoru

Imagini furnizate de ISU Neamț

Autor:

Vlad Bălănescu
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Botoșani O familie din Suharău a rămas fără casă după un incendiu

