VIDEO-FOTO. Caravana Iepurașului a ajuns la Piatra Neamț

de Croitoru Angela

Caravana Iepurașului, a revenit în cea de-a doua zi de Paște, luni, 13 aprilie 2026, cu bucurie, muzică, dansuri, jocuri și, bineînțeles, ouă și iepurași de ciocolată.

La vremea prânzului, când soarele a ieșit din nori, în parcul central lângă teatru, s-a dat startul vânătorii de ouă pentru copii de toate vârstele. Părinți și bunici – ca forțe de sprijin, s-au aliniat și ei la start. Căutarea a dat roade și sute de copii au împărtășit bucuria ouălor de ciocolată.

Mascotele înfățișând oul roșu de Paște, iepuri sau iepuroaice au întreținut copiii cu dansuri, muzică și jocuri interactive pentru care cei mici au fost premiați cu dulciuri.

Primarul Adrian Niță a împărțit bucuria dulciurilor de Paște din foișorul devenit neîncăpător pentru mulțimea de copii dornici să le primească și a celorlalți membri ai familiei care au imortalizat momentul lângă mascota Iepurelui de Paște.

„Obiceiul de a ascunde ouă decorate simboliza renașterea naturii și venirea primăverii. De-a lungul timpului, această tradiție s-a transformat într-un joc interactiv pentru copii, menit să încurajeze spiritul de observație, cooperarea și bucuria descoperirii.

(…)

Farmecul acestei tradiții constă în bucuria căutării ouălor ascunse, în descoperirea lor pas cu pas și în experiența trăită împreună”, a transmis Primăria municipiului Piatra- Neamț.

Momente de respiro în aer liber, copii gălăgioși, zâmbete și energie, toate împachetate frumos în muzica copilăriei, au transformat parcul central al orașului în locul de întâlnire al comunității din oraș.

 

Croitoru Angela
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
