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Video-Foto. Bunici și nepoți, muzică, teatru și emoție de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, la Târgu-Neamț

editor
de editor

O zi în care două generații s-au întâlnit, au zâmbit și au petrecut câteva ore împreună. Așa a fost sărbătorită Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice la Centrul de Îngrijire și Asistență din Târgu-Neamț, într-o atmosferă în care muzica, teatrul, umorul și emoția au fost ingredientele unei întâlniri speciale.

Beneficiarii Centrului de Îngrijire și Asistență din Târgu-Neamț au avut parte, pe 1 octombrie, de o zi dedicată lor, dar și de o întâlnire aparte cu reprezentanți și beneficiari ai altor servicii sociale din județ.

Unul dintre cele mai emoționante momente a fost întâlnirea dintre seniorii centrului și copiii de la Complexul de Servicii „Ozana”. Au stat de vorbă, au socializat și s-au bucurat unii de compania celorlalți, într-o atmosferă care a amintit de întâlnirile dintre bunici și nepoți.
Muzica a avut, la rândul ei, un rol important. Margareta Mihăilescu a susținut un moment artistic apreciat de cei prezenți, interpretând melodii la chitară, iar grupul de senioare „Romantica” a completat programul artistic.

Voia bună a fost adusă și de beneficiarii Locuințelor Protejate Pipirig, din structura Complexului de Servicii Sociale Târgu-Neamț, care au pus în scenă piesa de teatru „Primăria veselă”. Momentul a stârnit numeroase zâmbete și aplauze.

Pentru Maria Nemțanu, șeful Centrului de Îngrijire și Asistență Târgu-Neamț, astfel de întâlniri au o semnificație care depășește caracterul festiv al unei zile aniversare.Ne bucurăm că am reușit să organizăm această activitate pentru bunicii noștri de aici. Cea mai mare bucurie pentru mine este atunci când le văd zâmbetele pe chipuri și le simt bucuria din priviri. Acești bunici merită toată atenția și dragostea noastră. Ne-am bucurat, de asemenea, de prezența domnului viceprimar Iustin Heriu, a doamnei Margareta Mihăilescu și a grupului de senioare «Romantica», care au contribuit la atmosfera de sărbătoare.

Un moment deosebit a fost și piesa de teatru «Primăria veselă», pusă în scenă de beneficiarii Locuințelor Protejate Pipirig, din structura complexului nostru, care ne-au adus zâmbete și voie bună.

Le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de noi astăzi! Pentru noi, astfel de întâlniri înseamnă mai mult decât o activitate festivă – înseamnă apropiere, bucurie și sentimentul că suntem împreună, indiferent de vârstă”, a declarat Maria Nemțanu.

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice a devenit astfel, la Târgu-Neamț, un prilej de întâlnire între generații, de socializare și de recunoștință față de oamenii care au trecut printr-o viață întreagă de muncă, experiențe și povești.

Centrul de Îngrijire și Asistență Târgu-Neamț face parte din Complexul de Servicii Sociale Târgu-Neamț, aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț.

C.T.S.

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