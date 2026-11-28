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În decursul zilei de astăzi, 28 noiembrie 2026, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 7 Darabani, cei de la Poliția Orașului Darabani și de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale, „au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară, în comuna George Enescu”, din județul Botoșani.

Percheziiile au fost făcute în baza unui dosar penal întocmit în urma săvârșirii infracțiunii de braconaj, potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani.

La fața locului, polițiștii au indisponibilizat un autoturism, care a fost pus sub sechestru, „în vederea confiscării speciale”.

De asemenea, în urma acestor activități, au fost reținute trei persoane, „pentru 24 de ore”, care, ulterior, au fost introduse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani.

Ioana Mărcuțianu

Imagini: IPJ Botoșani