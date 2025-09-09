Un bărbat în vârstă de 50 de ani din comuna Pâncești a fost reținut de polițiști după ce a lovit un minor în vârstă de 15 ani care se plimba cu bicicleta, apoi a părăsit locul accidentului. Incidentul s-a produs luni, 8 septembrie, în jurul orei 19:00, în comuna Gioseni.

Victima, un tânăr din aceeași localitate, a fost rănită în urma impactului și a necesitat internarea într-o unitate spitalicească.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Bacău: „În urma activităților desfășurate, polițiștii Biroului Rutier Bacău au identificat autoturismul implicat în evenimentul rutier. Conducătorul auto, un bărbat de 50 de ani, din comuna Pâncești a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind 1,30 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, cel în cauză a fost transportat la spital unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei”.

În prezent, cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și părăsirea locului producerii accidentului fără încuviințarea poliției.

Conducătorul auto a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii Biroului Rutier Bacău.

Denisa POPA

