Video-foto. Bacău. Turla Bisericii Ortodoxe Luncani-Mărgineni distrusă de foc chiar de Sf. Andrei!

de Croitoru Angela

Turla Bisericii Ortodoxe din satul Luncani, comuna Mărgineni, din județul Bacău a luat foc duminică, 30 noiembrie, chiar de Sfântul Andrei.

Focul de la turla bisericii a fost unul accidental, pompierii încă nu au stabilit cauza incendiului, care a fost lichidat în urmă cu aproximativ o oră.

„Astăzi în jurul orei 13:47, am fost solicitați să intervenim pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins turla bisericii ortodoxe din comuna Mărgineni, sat Luncani.

Intervin pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău  cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, autoscara, ambulanța SMURD și o autospecială de primă intervenție și comandă.

La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta  generalizat la acoperișul bisericii pe o suprafață de cca 300 mp.

În acest moment incendiul este localizat, se lucrează pentru lichidare.

La nivelul ISU Bacău s-a activat grupa operativă, nivel I, (se asigură supravegherea bisericii-n.r.)", a transmis ISU Bacău.

Nu sunt anunțate victime.

Video-Foto: ISU Bacău

Autor:

Croitoru Angela
