Video-foto. Bacău. Razie la Coțofănești: patru percheziții și cinci reținuți

Polițiștii Municipiului Onești, cei ai secțiilor de poliție rurală arondate, împreună Serviciile de Ordine Publică și Investigații Criminale din Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, însoțiți de criminaliști, câini de urmă și detectare droguri, precum și de luptători pentru acțiuni speciale, au desfășurat o acțiune amplă în comuna Coțofănești, pentru prevenirea și combaterea faptelor comise cu violență, a infracțiunilor contra patrimoniului și pentru creșterea siguranței cetățenilor.

În cadrul acțiunii au fost legitimate aproximativ 100 de persoane și au fost controlate peste 60 de autovehicule, potrivit informațiilor furnizate de IPJ Bacău.

În urma neregulilor constatate, polițiștii au aplicat 43 de sancțiuni contravenționale, au reținut 4 permise de conducere și au efectuat aproximativ 60 de testări cu aparatele din dotare.

Trei suspecți de furt și doi bătăuși reținuți în arest

În cadrul raziei au fost organizate un flagrant la regimul circulației rutiere și patru percheziții domiciliară în cadrul unor dosare penale aflate în lucru.

“În urma perchezițiilor, 11 persoane au fost conduse la sediul poliției pentru audieri, 5 dintre acestea fiind reținute pentru 24 de ore și introduse în arestul I.P.J. Bacău.

Exemple:

În urma activităților investigativ-operative desfășurate de polițiștii Secției 10 Poliție Rurală Onești, au identificat patru bărbați din comuna Coțofănești, bănuiți că la data de 26 septembrie a.c., în timp ce se aflau pe un teren agricol din localitate, ar fi agresat un bărbat, deposedându-l de un telefon mobil și de mai multe bunuri, pe care ulterior le-ar fi transportat la domiciliu. Trei dintre aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore.

De asemenea, polițiștii Biroului Investigații Criminale Onești au identificat trei tineri din municipiul Onești și stațiunea Târgu Ocna, bănuiți că în dimineața zilei de 23 august a.c., ar fi agresat mai multe persoane în zona unui hotel din municipiu, provocându-le leziuni ce au necesitat îngrijiri medicale. Totodată, prin acțiunile lor, ar fi tulburat ordinea și liniștea publică.

Față de doi dintre aceștia a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore”, a informat IPJ Bacău.

Angela Croitoru