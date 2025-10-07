ACTUALITATEBACĂUINFRACȚIONAL

Video-foto. Bacău. Razie la Coțofănești: patru percheziții și cinci reținuți

de Vlad Bălănescu

Polițiștii Municipiului Onești, cei ai secțiilor de poliție rurală arondate, împreună Serviciile de Ordine Publică și Investigații Criminale din Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, însoțiți de criminaliști, câini de urmă și detectare droguri, precum și de luptători pentru acțiuni speciale, au desfășurat o acțiune amplă în comuna Coțofănești, pentru prevenirea și combaterea faptelor comise cu violență, a infracțiunilor contra patrimoniului și pentru creșterea siguranței cetățenilor.

În cadrul acțiunii au fost legitimate aproximativ 100 de persoane și au fost controlate peste 60 de autovehicule, potrivit informațiilor furnizate de IPJ Bacău.

În urma neregulilor constatate, polițiștii au aplicat 43 de sancțiuni contravenționale, au reținut 4 permise de conducere și au efectuat aproximativ 60 de testări cu aparatele din dotare.

Trei suspecți de furt și doi bătăuși reținuți în arest

În cadrul raziei au fost organizate un flagrant la regimul circulației rutiere și patru percheziții domiciliară în cadrul unor dosare penale aflate în lucru.

“În urma perchezițiilor, 11 persoane au fost conduse la sediul poliției pentru audieri, 5 dintre acestea fiind reținute pentru 24 de ore și introduse în arestul I.P.J. Bacău.Video-foto. Bacău. Razie la Coțofănești: patru percheziții și cinci reținuți

Exemple:

În urma activităților investigativ-operative desfășurate de polițiștii Secției 10 Poliție Rurală Onești, au identificat patru bărbați din comuna Coțofănești, bănuiți că la data de 26 septembrie a.c., în timp ce se aflau pe un teren agricol din localitate, ar fi agresat un bărbat, deposedându-l de un telefon mobil și de mai multe bunuri, pe care ulterior le-ar fi transportat la domiciliu. Trei dintre aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore.Video-foto. Bacău. Razie la Coțofănești: patru percheziții și cinci reținuți

De asemenea, polițiștii Biroului Investigații Criminale Onești au identificat trei tineri din municipiul Onești și stațiunea Târgu Ocna, bănuiți că în dimineața zilei de 23 august a.c., ar fi agresat mai multe persoane în zona unui hotel din municipiu, provocându-le leziuni ce au necesitat îngrijiri medicale. Totodată, prin acțiunile lor, ar fi tulburat ordinea și liniștea publică.

Față de doi dintre aceștia a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore”, a informat IPJ Bacău.

Angela Croitoru

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Articolul precedent
Programul complet al Sărbătorii Sf. Cuvioase Parascheva de la Iași
Articolul următor
A început acțiunea “Petarda” în Neamț

Ultima ora

ADMINISTRAȚIE

Piatra-Neamț. Acțiunea „Pietonii” – 2 decedați, 7 răniți grav și 36 ușor în ultimii doi ani!

Numărul accidentelor în care au fost implicați pietoni a...
INFRACȚIONAL

A început acțiunea “Petarda” în Neamț

Poliția Neamț va începe să desfășoare operațiuni pentru a preveni utilizarea petardelor dar și la firmele care comercializează pirotehnice. Acțiunea va fi desfășurată de poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Neamț în perioada 22 septembrie 2025 - 5 ianuarie 2026.
RELIGIE

Programul complet al Sărbătorii Sf. Cuvioase Parascheva de la Iași

În fiecare an, în luna octombrie, sute de mii de credincioși merg la Iași pentru a se ruga la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Este cel mai mare pelerinaj religios din România și ununl dintre cele mai mari din Europa de Est.
SOCIAL

Cod galben de instabilitate atmosferică în Regiunea Nord-Est

Cod galben de instabilitate atmosferică în Regiunea Nord-Est
SOCIAL

Neamț. Bărbat dat dispărut după ce a plecat de la ferma unde lucra

Un bărbat în vârstă de 48 de ani, din...

Categorii

ADMINISTRAȚIE

Piatra-Neamț. Acțiunea „Pietonii” – 2 decedați, 7 răniți grav și 36 ușor în ultimii doi ani!

Numărul accidentelor în care au fost implicați pietoni a...
INFRACȚIONAL

A început acțiunea “Petarda” în Neamț

Poliția Neamț va începe să desfășoare operațiuni pentru a preveni utilizarea petardelor dar și la firmele care comercializează pirotehnice. Acțiunea va fi desfășurată de poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Neamț în perioada 22 septembrie 2025 - 5 ianuarie 2026.
RELIGIE

Programul complet al Sărbătorii Sf. Cuvioase Parascheva de la Iași

În fiecare an, în luna octombrie, sute de mii de credincioși merg la Iași pentru a se ruga la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Este cel mai mare pelerinaj religios din România și ununl dintre cele mai mari din Europa de Est.
SOCIAL

Cod galben de instabilitate atmosferică în Regiunea Nord-Est

Cod galben de instabilitate atmosferică în Regiunea Nord-Est
SOCIAL

Neamț. Bărbat dat dispărut după ce a plecat de la ferma unde lucra

Un bărbat în vârstă de 48 de ani, din...
ACTUALITATE

Suceava. Accident în lanț cu patru mașini implicate și trei persoane transportate la spital

Un accident în care au fost implicate patru autoturisme...
EVENIMENT

Exercițiu interinstituțional „Petrodava – 25”

Poligonul Dealul Vulpii din Piatra Neamț a fost teatrul...
Stiri fierbinti

Târgu-Neamț. Bărbat găsit decedat sub podul de la Ozana

Un trecător a observat, luni, 6 octombrie, că, sub...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale