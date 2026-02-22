Stiri fierbintiACTUALITATEBACĂU

Video – Foto. Bacău. Mansardă distrusă de flăcări la Filipești

de Vlad Bălănescu

Duminică seară (22 februarie 2026), pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o locuință din comuna Bogdănești, sat Filipești.

„La locul evenimentului s-au deplasat trei autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS) și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la nivelul mansardei, pe o suprafață de aproximativ 200 mp. În aceste momente incendiul este localizat, iar pompierii acționează pentru lichidarea acestuia și înlăturarea efectelor negative. Nu există pericol de propagare la vecinătăți.

Din fericire nu sunt victime implicate”, transmite ISU Bacău.

Angela Croitoru

Imagini: ISU Bacău

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
