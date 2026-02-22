Video – Foto. Bacău. Mansardă distrusă de flăcări la Filipești

Duminică seară (22 februarie 2026), pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o locuință din comuna Bogdănești, sat Filipești.

„La locul evenimentului s-au deplasat trei autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS) și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la nivelul mansardei, pe o suprafață de aproximativ 200 mp. În aceste momente incendiul este localizat, iar pompierii acționează pentru lichidarea acestuia și înlăturarea efectelor negative. Nu există pericol de propagare la vecinătăți.

Din fericire nu sunt victime implicate”, transmite ISU Bacău.

Angela Croitoru

Imagini: ISU Bacău