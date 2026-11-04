Video-foto. Bacău. Fetiță de 12 ani, fugită de la școală, recuperată de polițiști
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Video-foto. Bacău. Fetiță de 12 ani, fugită de la școală, recuperată de polițiști

Croitoru Angela
de Croitoru Angela

O echipă de polițiști de la Ordine Publică IPJ Bacău a văzut, pe marginea șoselei naționale, în apropiere de comuna Măgura, o fetiță de 12 ani, care se deplasa, la căderea întunericului, având încă ghiozdanul în spate. S-a întâmplat în seara zilei de marți, 3 noiembrie 2026, iar polițiștii au convins-o să se întoarcă acasă, la familia care deja începuse să o caute.

„Fetița plecase de la școală, însă nu ajunsese acasă după terminarea cursurilor, la ora 17:00, moment în care familia a început să o caute.

Aceasta a fost observată pe DN 11, în apropierea comunei Măgura, în timp ce se deplasa pe partea carosabilă.Video-foto. Bacău. Fetiță de 12 ani, fugită de la școală, recuperată de polițiști

Polițiștii au oprit, au discutat cu minora, au liniștit-o și au convins-o să îi însoțească, pentru a fi încredințată familiei.

În urma intervenției, fetița a ajuns în siguranță acasă”, informează IPJ Bacău.Video-foto. Bacău. Fetiță de 12 ani, fugită de la școală, recuperată de polițiști

Angela Croitoru

Imagini: IPJ Bacău

Autor:

Croitoru Angela
Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
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