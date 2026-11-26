Platoul Curții Domnești din Piatra Neamț a fost neîncăpător în această seară, 26 noiembrie, la deschiderea oficială a Târgului de Crăciun. Mii de oameni au venit pentru aprinderea luminilor de sărbători dar și pentru a-l vedea pe Paul Surugiu – Fuego în concert.
Denisa Popa
Angela Croitoru
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Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.