VIDEO-FOTO. Accident la Vânători Neamț. Un copil a fost transportat la spital

Actualizare: Conform informațiilor furnizate de ISU Neamț accidentul ar fi fost cauzat de camionul care nu a păstrat distanța corespunzătoare.

„Un băiat în vârstă de aproximativ 11 ani a necesitat îngrijiri medicale. Acesta (însoțit de mama sa) a fost preluat de echipajul SAJ și transportat la spital”, precizează ISU Neamț.

Actualizare: Un martor a precizat că minorul suferea de durere la spate și șocul impactului.

Știre inițială: Un accident a avut loc în această după amiază, 17 februarie, în comuna Vânători Neamț.

Din primele informații, se pare că un copil, aflat în mașina mică, a fost rănit și a fost transportat la spital, însoțit de mama sa.

Vom reveni cu amănunte.

C.T.S.