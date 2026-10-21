VIDEO. FOTO. Accident la Vânători Neamț, în apropierea Primăriei
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VIDEO. FOTO. Accident la Vânători Neamț, în apropierea Primăriei

editor
de editor
Actualizare: Circulația în zonă a fost reluată.
Știre inițială: Din primele informații, se pare că o căruță ar fi ieșit pe drumul principal în fața camionului. Un copil ar fi fost rănit ușor. El a fost preluat de ambulanță.
Traficul în zonă este temporar blocat.
VIDEO. FOTO. Accident la Vânători Neamț, în apropierea PrimărieiVIDEO. FOTO. Accident la Vânători Neamț, în apropierea Primăriei VIDEO. FOTO. Accident la Vânători Neamț, în apropierea Primăriei VIDEO. FOTO. Accident la Vânători Neamț, în apropierea Primăriei VIDEO. FOTO. Accident la Vânători Neamț, în apropierea Primăriei VIDEO. FOTO. Accident la Vânători Neamț, în apropierea Primăriei
Vom reveni cu detalii.

Autor:

editor
editor
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