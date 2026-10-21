VIDEO. FOTO. Accident la Vânători Neamț, în apropierea Primăriei

Stiri fierbintiACTUALITATENEAMȚVIDEO. FOTO. Accident la Vânători Neamț, în apropierea Primărieide editor21 octombrie 2026FacebookXPinterestWhatsAppLinkedinE-mailImprimareTelegramActualizare: Circulația în zonă a fost reluată.Știre inițială: Din primele informații, se pare că o căruță ar fi ieșit pe drumul principal în fața camionului. Un copil ar fi fost rănit ușor. El a fost preluat de ambulanță.Traficul în zonă este temporar blocat. Vom reveni cu detalii.TagsaccidentAutor:editorArticolul precedentUn adolescent pe trotinetă electrică, rănit într-un accident în BuruieneștiUltima oraUn adolescent pe trotinetă electrică, rănit într-un accident în BuruieneștiACTUALITATE acum 6 ore O nouă obligație pentru angajatori – înrolarea în SPV-ul Inspecției MunciiACTUALITATE acum 4 ore Jocurile de noroc responsabile și protecția utilizatorilorADVERTORIAL acum 5 ore Regiunea de Nord-Est a României: trei zile de vânt și ploiACTUALITATE acum 6 ore Tânăr rănit într-un accident la Sabasa. Conducea fără permis și a refuzat recoltarea probelor biologiceACTUALITATE acum 6 ore