VIDEO-FOTO. Știre actualizată. Accident grav la Vânători Neamț

Actualizare: „În urma cercetărilor efectuate de polițiști a rezultat faptul că, în timp ce o femeie de 61 de ani, din Suceava, conducea un autoturism pe DJ155C, la pătrunderea pe DN15B, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism ce se deplasa regulamentar”, precizează IPJ Neamț.

Actualizare: ISU Neamț a dat mai multe informații despre accidentul produs în jurul orei 12.50 în care au fost implicate un autoturism și o autoutilitară.

„În urma impactului autoutilitara s-a răsturnat pe partea carosabilă.

Cele patru persoane implicate în accident erau ieșite din autovehicule. O femeie în vârstă de 50 de ani care a necesitat îngrijiri medicale a fost preluată de echipajul de la SAJ și ulterior transportată la spital.

Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor.

Autoutilitara (răsturnată) a fost îndepărtată de pe partea carosabilă de un utilaj pus la dispoziție de Primăria comunei Vânători Neamț.

Ulterior, s-a constatat că în accident a mai fost implicată o autoutilitară în care se afla doar conducătorul auto. Acesta nu a necesitat îngrijiri medicale”, precizează comunicatul ISU Neamț.

Știre inițială: Un accident grav a avut loc la Vânători Neamț astăzi, 1 octombrie.

Forțe ale ISU Neamț și IPJ Neamț se află la fața locului. Traficul este blocat.

Vom reveni cu amănunte.