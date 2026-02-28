VIDEO-FOTO. Accident grav la Popricani, județul Iași – 3 persoane rănite, 2 erau inconștiente

Un accident grav s-a produs în această dimineață, în jurul orei 10.30 pe raza localității Popricani, județul Iași, în care au fost implicate o autoutilitară și două autoturisme, în care se aflau, în total, șase persoane.

Conform informațiilor furnizate de ISU Iași, „în urma impactului au rezultat trei victime:

– un bărbat, aflat la volanul autoutilitarei, încarcerat și semiconștient;

– două femei, neîncarcerate, inconștiente, aflate în același autoturism.

Pentru acordarea asistenței medicale de urgență și sprijinirea intervenției, forțele au fost suplimentate cu un echipaj de prim ajutor calificat. Salvatorii acționează pentru extragerea victimei încarcerate și stabilizarea persoanelor rănite”.