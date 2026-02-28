Stiri fierbintiACTUALITATEIAȘI

VIDEO-FOTO. Accident grav la Popricani, județul Iași – 3 persoane rănite, 2 erau inconștiente

de Vlad Bălănescu

Un accident grav s-a produs în această dimineață, în jurul orei 10.30 pe raza localității Popricani, județul Iași, în care au fost implicate o autoutilitară și două autoturisme, în care se aflau, în total, șase persoane.

Conform informațiilor furnizate de ISU Iași, „în urma impactului au rezultat trei victime:

– un bărbat, aflat la volanul autoutilitarei, încarcerat și semiconștient;

– două femei, neîncarcerate, inconștiente, aflate în același autoturism.VIDEO-FOTO. Accident grav la Popricani, județul Iași - 3 persoane rănite, 2 erau inconștiente

Pentru acordarea asistenței medicale de urgență și sprijinirea intervenției, forțele au fost suplimentate cu un echipaj de prim ajutor calificat. Salvatorii acționează pentru extragerea victimei încarcerate și stabilizarea persoanelor rănite”.

VIDEO-FOTO. Accident grav la Popricani, județul Iași - 3 persoane rănite, 2 erau inconștiente

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
