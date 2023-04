Actualizare ora 15.15: „Ca urmare a acțiunilor de deszăpezire de astă noapte și de pe parcursul zilei de astăzi, începând cu ora 15.00 s-au redeschis circulației trei sectoare de drumuri naționale: DN 15B Târgu-Neamt – Cristești (km 45+000 – 62+016), DN 15C Târgu-Neamț – Târzia (limită cu județul Iași, km 44+000 – 58+328) și DN 15D Roman – Crăiești (limită cu județul Vaslui, km 50+947 – 74+245). Continuă acțiunile de deszăpezire în toate zonele județului”, menționează un comunicat al CJSU Neamț.

Actualizare ora 10.20: Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Iaşi din cadrul CNAIR anunţă pentru astăzi, 6 aprilie, alte sectoare de drumuri din judeţul Neamţ afectate de viscol şi ninsoare.

A fost întreruptă circulaţia pe DN15D Piatra –Neamţ –Roman, de la kilometrul 2 plus 41 de metri la kilometrul 45 plus 325 şi pe DN2 Bacău –Secuienii Noi de la kilometrul 292 plus 350 de metri la kilometrul 318 plus 300 de metri.

Se circulă îngreunat din cauza carosabilului acoperit cu zăpadă frământată de până la 3 cm grosime şi a viscolului pe sectoarele DN2 Secuienii Noi –Nisiporeşti km 318+300 – km 360+300 şi DN2 Nisiporeşti – Moţca (Iaşi)km 360+300 – km 375+541.

„Secţia Drumuri Naţionale Piatra- Neamţ a acţionat la primele ore ale dimineţii cu 38 de autoutilaje cu lamă şi au răspândit 255,45 t de sare pe principalele sectoare de drumuri naţionale ce traversează judeţul. Utilajele se află în continuare şi pe drumurile blocate acţionând pentru a le reda traficului rutier”, precizează Nicolae Popovici, purtătorul de cuvânt al DRDP Iaşi.

A.C.

Actualizare: Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a luat decizia închiderii a altor două drumuri: DN 15C Târgu Neamț – limită județul Suceava, DN 15 B Târgu Neamț – intersecția cu D.N. 2, D.N. 2 limita județul Bacău – limita județul Iași.

Hotărârea completă a CJSU Neamț o puteți citi mai jos.

Știre inițială: Iarna din aprilie a lovit puternic județul Neamț care se află în continuare sub incidența unei avertizări meteo cod roșu de ninsoare și viscol (amănunte aici).

Din cauza vremii extreme, patru drumuri din Neamț au fost închide de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Este vorba despre:

DN 15B (km 45+000 – 62+016) Târgu-Neamț – Cristesti);

DN 15C (km 44+000 – 58+328 până la limita cu județul Iași) Târgu-Neamț– Târzia;

DN 15D pe două tronsoane (km 50+947 – 74+245 până la limita cu județul Vaslui) Roman – Crăiești și Roman – Piatra-Neamț;

DN 2 (km 318+300 – 360+300 până la limita cu județul Bacău) Secuienii Noi – spre Bacău.

De asemenea, sunt închise circulației inclusiv drumurile județene, comunale sau sătești adiacente acestora.

Facem mențiunea că utilaje necesare pentru deszăpezire vor rămâne pe aceste sectoare de drum pentru a asigura posibilitatea efectuării unor misiuni sau intervenții de urgență”, precizează prefectul Adrian Niță.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a fost convocat de prefect în această dimineață.

Starea drumurilor a creat deja probleme majore. Peste 100 de persoane, mulți din acestea fiind copii, au fost cazate în Roman, neputând pleca până la ridicarea restricțiilor (mai multe amănunte aici).

În comuna Vânători Neamț un TIR s-a răsturnat în timpul nopții.

Z.C.