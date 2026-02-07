Video. Drumarii iau măsuri împotriva poleiului pe drumurile naționale din Regiunea Nord- Est

Starea vremii din mare parte a județelor din Regiunea de Nord-Est a țării, la acest sfârșit de săptămână (7-8 februarie 2026), cu ceață, riscul depunerii de polei și posibilitatea formării ghețușului (detalii aici) i-a determinat pe angajații Direcției Regionale Drumuri și Poduri (DRDP) Iași să ia măsuri.

DN 15C Crăcăoani, de ieri

Astfel, în județul Neamț, au acționat 18 utilaje cu sărăriță care au distribuit 48 de tone de antiderapant în noaptea de 6 spre 7 februarie.

La nivelul regiunii au acționat 148 utilaje, ce au împrăștiat 686 tone de sare, pe tronsoanele cu risc de pe majoritatea drumurilor naționale ce traversează regiunea.

Potrivit purtătorului de cuvânt al DRDP Iași, nu sunt probleme în această dimineață pe drumurile din regiune.

DN 28 Tomești/IS

Imagini: DRDP Iasi