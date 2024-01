0:00

Sunt cuvintele unei mame care are un copil cu dizabilități și care acum 20 de ani a înființat Asociația de sprijin a persoanelor cu nevoi speciale- Luceafărul pentru a veni în ajutorul mai multor familii care se confruntă cu aceeași problemă.

Daniela Coman, președintele acestei asociații, a vorbit cu patimă în ședința de consultare publică pe buget, de luni, 22 ianuarie, arătând că are trei motive majore pentru a se simți umilită: inexistența unui centru dedicat copiilor sau adulților cu dizabilități înființate și susținute de DAS Piatra-Neamț, neplata gradațiilor de muncă la salariile asistenților persoanelor cu dizabilități și inexistența unui contract între primărie (prin Direcția de Asistență Socială) și asociație, care se declară „singurul furnizor de servicii sociale pentru persoanele adulte cu dizabilități din Piatra-Neamț”.

„Au trecut 30 de ani și nu s-a înființat niciun centru pentru persoane cu dizabilități în Piatra-Neamț. DAS Piatra-Neamț are toate serviciile sociale posibile acoperite, are șapte centre pentru persoane vulnerabile, dar nici unul pentru persoanele cu dizabilități. Categoria 13-14 ani, după ce termină o formă de învățămînt gimnazial, nu are nimic în Piatra-Neamț. Sunt 150 de centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilități la nivel național, din care 47 sunt înființate și susținute de ONG-uri, în doar 27 de județe ale României. Dintre acestea, două centre sunt în județul Neamț- al nostrum și unul la Tîrgu Neamț. Mă uit la Anexa 5 de la Bugetul de stat, și văd că la Piatra Neamț, ați trecut 0 lei la servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilități. În 2023, prin hotărâre de consiliu local s-a aprobat Planul de acțiune privind serviciile sociale. E atât de frumos, ca toate strategiile din România și scrie aici: dezvoltarea și menținerea serviciilor sociale pentru toate categoriile vulnerabile”, a spus Daniela Coman.

Ea a afirmat că, deși este singurul furnizor licențiat de servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilități, iar legea permite contractarea de către autoritățile locale a serviciilor sociale de la furnizori de servicii sociale cu servicii licentiate conform legii, Primăria Piatra-Neamț nu a încheiat un astfel de contract cu asociația „Luceafărul”. Daniela Coman susține că doi ani la rând a depus cereri la primărie și că a discutat și cu primarul și viceprimarul, a fost încredințată și telefonic că se va întocmi procedura pentru contractarea serviciilor sociale de la Asociația ”Luceafărul”, început, dar nu a mai primit niciun răspuns.

„Nu pot să vă spun cât de umilită mă simt, domnule primar! Părinții copiilor mei sunt medici, farmaciști, asistenți medicali, profesori, învățători, ingineri, constructori, sunt oameni respectabili. Părinții copiilor mei îi educă pe copiii dumneavoastră! Părinții copiilor mei au grijă de sănătatea familiilor dumneavoastră! Sunt ani de zile de când nu primim nimic la gradațiile aferente sporului de vechime. Dacă copilul meu este asistat social, eu dau societății înapoi de 20 de ori mai mult! Copilul meu are dreptul, prin lege, la servicii de asistență socială sub formă de servcii sociale. Îmi cer iertare, dar nu mai vreau să menajez pe nimeni și nu este normal ceea ce se întâmplă!”, a conchis Daniela Coman.

Primarul Andrei Carabelea a spus că îi înțelege supărarea, că nimeni din primărie nu dorește să o trateze altfel decât cu respect și a cerut o întâlnire și o discuție aplicată, împreună cu directoarea Ana Berea de la DAS, pentru a căuta soluții pentru fiecare dintre problemele ridicate.

