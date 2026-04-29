EVENIMENTACTUALITATENEAMȚ

VIDEO-FOTO. Defilare militară și ceremonie de Ziua Veteranilor de Război la Piatra Neamț

de Popa Denisa

Ziua Veteranilor de Război a fost celebrată la Piatra Neamț printr-o ceremonie militară și religioasă desfășurată la Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial, în incinta Cimitirului Eroilor.

Manifestarea, organizată de garnizoana Piatra Neamț pe 29 aprilie, a început la ora 10:00 și a adus împreună militari, autorități locale, reprezentanți ai instituțiilor județene și locuitori ai orașului.

Programul a inclus salutul Drapelului de Luptă al Batalionului 634 Infanterie „Mareșal Józef Piłsudski”, intonarea imnului național, oficierea serviciului religios și mesajele transmise de oficialități.

În cadrul ceremoniei au luat cuvântul istoricul militar Sorin Grumuș și prefectul județului Neamț, Adrian Bourceanu, care au vorbit despre datoria de a păstra vie memoria veteranilor și despre respectul pe care comunitatea îl datorează acestora.

Un moment important l-a reprezentat depunerea coroanelor de flori la Monumentul Eroilor, gest de recunoștință față de cei care au luptat pe front.

Finalul ceremoniei a fost marcat de defilarea Drapelului de Luptă și a gărzii de onoare, formată din militari ai Batalionului 634 Infanterie, ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț și ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț.

Prezentarea evenimentului a fost realizată de Vasile Vânău, șeful Cercului Militar Piatra Neamț și ofițer de informare și relații publice al batalionului.

