SOCIALACTUALITATENEAMȚ

Video. Cu adidași pe munte, în plină iarnă: doi tineri, întorși de pe traseu de jandarmi montani nemțeni

de Sofronia Gabi

Pentru a doua zi consecutivă, jandarmi montani s-au văzut nevoiți să intervină pentru a preveni persoane nepregătite să urce pe muntele Ceahlăul. Doi tineri de 20 de ani au plecat pe cărări de munte, în plină iarnă, cu pantofi sport, de oraș. Așa au fost găsiți de jandarmii montani nemțeni duminică 8 februarie.

Doi turiști din localitatea Marginea, județul Suceava, cu vârste de aproximativ 20 de ani, au fost întorși de jandarmii montani de pe traseul Jgheabul cu Hotarul – Cabana Dochia, din Masivul Ceahlău, după ce au fost surprinși deplasându-se fără echipament adecvat condițiilor de iarnă. Tinerii erau încălțați cu adidași, fapt care reprezenta un risc major pentru siguranța lor, având în vedere condițiile meteorologice și starea traseului, specifice sezonului de iarnă”, anunță Inspectoratul de Jandarmi județean Neamț.Video. Cu adidași pe munte, în plină iarnă: doi tineri, întorși de pe traseu de jandarmi montani nemțeni

Jandarmii din cadrul Postului de Jandarmi Montan Bicaz – Izvorul Muntelui, aflați în misiune de patrulare pe traseele turistice, le-au explicat turiștilor riscurile la care se expuneau și le-au recomandat să coboare de pe traseu. Tinerii care făceau parte dintr-un grup mai mare, au înțeles recomandările primite și s-au conformat, întorcându-se din aventura în ținută de stradă. Jandarmii montani atrag atenția asupra faptului că traseele turistice nu pot fi parcurse în siguranță fără echipament corespunzător, precum bocanci de munte, îmbrăcăminte adecvată și alte accesorii necesare.

FOTO–VIDEO Jandarmeria Neamț

 

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
O femeie lovită pe trecerea de pietoni din Târgu Neamț, într-un accident de la începutul anului, a încetat din viață

Ultima ora

Stiri fierbinti

O femeie lovită pe trecerea de pietoni din Târgu Neamț, într-un accident de la începutul anului, a încetat din viață

Una dintre cele două femei accidentate pe o trecere...
ACTUALITATE

Botoșani. Incendiu puternic într-o locuință de pe strada Ion Creangă, pompierii acționează pentru stingere

Un incendiu a izbucnit în urmă cu puțin timp...
ACTUALITATE

Iași. Incendiu violent la o locuință de pe șoseaua Voinești

Un incendiu a izbucnit în dimineața de duminică, 8...
ACTUALITATE

Bănuit de tâlhărie, reținut de polițiști după un atac într-o stație de autobuz din Piatra Neamț

Un bărbat în vârstă de 58 de ani a...
ACTUALITATE

Fostul ministru Răzvan Cuc plasat în arest la domiciliu

Fostul ministru al Transporturilor, nemțeanul Răzvan Cuc, a scăpat...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale