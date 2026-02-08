Video. Cu adidași pe munte, în plină iarnă: doi tineri, întorși de pe traseu de jandarmi montani nemțeni

Pentru a doua zi consecutivă, jandarmi montani s-au văzut nevoiți să intervină pentru a preveni persoane nepregătite să urce pe muntele Ceahlăul. Doi tineri de 20 de ani au plecat pe cărări de munte, în plină iarnă, cu pantofi sport, de oraș. Așa au fost găsiți de jandarmii montani nemțeni duminică 8 februarie.

„Doi turiști din localitatea Marginea, județul Suceava, cu vârste de aproximativ 20 de ani, au fost întorși de jandarmii montani de pe traseul Jgheabul cu Hotarul – Cabana Dochia, din Masivul Ceahlău, după ce au fost surprinși deplasându-se fără echipament adecvat condițiilor de iarnă. Tinerii erau încălțați cu adidași, fapt care reprezenta un risc major pentru siguranța lor, având în vedere condițiile meteorologice și starea traseului, specifice sezonului de iarnă”, anunță Inspectoratul de Jandarmi județean Neamț.

Jandarmii din cadrul Postului de Jandarmi Montan Bicaz – Izvorul Muntelui, aflați în misiune de patrulare pe traseele turistice, le-au explicat turiștilor riscurile la care se expuneau și le-au recomandat să coboare de pe traseu. Tinerii care făceau parte dintr-un grup mai mare, au înțeles recomandările primite și s-au conformat, întorcându-se din aventura în ținută de stradă. Jandarmii montani atrag atenția asupra faptului că traseele turistice nu pot fi parcurse în siguranță fără echipament corespunzător, precum bocanci de munte, îmbrăcăminte adecvată și alte accesorii necesare.

FOTO–VIDEO Jandarmeria Neamț