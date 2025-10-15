VIDEO. Conferință de presă. Planuri pentru cel mai mare spital din Neamț

Președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel Harpa, a convocat pe 15 septembrie o conferință de presă pentru prezentarea noii echipe manageriale, precum și a planurilor de management și direcțiile de dezvoltare ale Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț. Noua echipă managerială a celei mai mari unități sanitare din județ este formată din manager interimar – medicul Alexandru Patrașcu, numit în funcție cu începere de la data 13 octombrie, doctorul Ștefan Gheorghincă care recent a câștigat prin concurs funcția de director medical, precum și asistentul medical Irina Enache – director de îngrijiri.

Președintele Daniel Harpa a prezentat proiectele în implementare și cele viitoare, dar au fost avute în vedere și teme precum comunicarea cu pacientul și aparținătorii, noul spital. S-a vorbit și de finalizarea secției ATI, unde CJ Neamț asigură finanțare necesară pentru instalațiile de energie electrică, fluide medicale și ventilație.

Managerul Alexandru Patrașcu a declarat că mai sunt și alte remedieri la lucrările deja executate, și a vorbit punctual de ușile de la ATI, care au fost montate cu deschiderea spre interior și nu invers cum prevăd normele de prevenire a incendiilor. Totul în locul unde, pe 14 noiembrie 2020, un puternic incendiu a dus la moartea a 9 pacienți iar secția a fost distrusă în totalitate.

