VIDEO. Caz extrem de bullying la o școală din Neamț

Actualizare: Ionuț Liviu Ciocoiu, Inspectorul general școlar al județului Neamț, contactat de Mesagerul de Neamț, a oferit mai multe informații despre situația de la Școala din Răucești.

„Am fost informat vineri, după program, de către directorul adjunct al Școlii Răucești. Într-o primă fază ei au considerat că a fost ceva mai puțin grav, doar o ceartă între eleve. Incidentul s-a petrecut de fapt cu câteva zile înainte, marți (16 septembrie – n.r.), la pauza mare de la ora 10:00. Din ce am înțeles, fetița agresoare este elevă în clasa a VI-a și ar fi agresat o elevă de clasa a VIII-a. Miercuri au fost convocați părinții la școală, iar, de față cu aceștia fetele s-au împăcat, au spus că rămân prietene și părinții și-au dat mâna. La întâlnire a participat și consilierul școlar care urma să preia fetele și să aibă discuții cu ele, pentru a le consilia.

Vineri, în CA-ul școlii s-a decis scăderea notei la purtare pentru fetița agresoare, aceasta va avea nota 8, alte două fetițe care au fost de față la incident, nu au intervenit pentru a calma situația și nici nu au anunțat școala despre ce se petrece, au primit avertismente scrise. Aștept luni dimineață o informare detaliată de la domnul director al Școlii Gimnaziale Răucești, desfășurătorul celor întâmplate acolo și măsurile luate. Aceasta a fost informarea pe care am primit-o, în scris, vineri de la directorul adjunct. S-au urmat, practic, pașii din legislație la școală. Noi, la inspectorat, adunăm informațiile despre toate incidentele care se petrec în școli, avem și în cadrul Managementului instituțional o componentă pe prevenirea violenței și a bullyingului în unitățile de învățământ”.

Știre inițială: O elevă de 14 ani a fost lovită de mai multe colege în toaleta unității de învățământ, în timpul programului școlar. Agresiunea s-a întâmplat în această săptămână, la Școala Gimnazială nr. 1 din comuna Răucești. Filmarea cu momentul bătăii a ajuns pe rețelele de socializare.

Directorul școlii, prof. Traian Anton a declarat pentru Mesagerul de Neamț: „Am luat primele măsuri încă de vineri. Am informat Inspectoratul Școlar al județului. Au fost chemați părinții tuturor elevelor implicate la școală, am deschis o anchetă. Copiii au fost sancționați conform Regulamentului școlii, cu avertismente scrise și li se va scădea nota la purtare. Regretăm fapta, nu putem pune camere de supraveghere în toaleta școlii, nu ne permite legislația, vom lua măsuri pentru a preîntâmpina astfel de lucruri pe viitor. Părinții au fost stupefiați, nu se așteptau la așa ceva!”.

Nu a fost înregistrată o plângere la poliție, până la publicarea acestui material.

Din păcate, astfel de cazuri grave de bullying au apărut din ce în ce mai des, un alt exemplu, chiar de anul aceste, puteți citi aici.

Z.C.