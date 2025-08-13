Curățarea lacului de acumulare Izvorul Muntelui continuă “într-un ritm alert”, spune Instituția Prefectului de Neamț. Reamintim că intervențiile au început imediat după declanșarea stării de alertă la Poiana Teiului, ca efect al viiturii din 27-28 iulie 2025. Numai în ultimele zile au fost adunate 4 tone de deșeuri, cea mai mare cantitate fiind din categoria PET-uri, plastic.

Și o veste bună, apa de la Farcașa este din nou bună de băut.

„Echipe mixte formate din specialiști Hidroelectrica, ANAR, Direcția Silvică Neamț și prestatori autorizați operează împreună pentru curățarea luciului de apă.

În cursul zilei de ieri, Hidroelectrica a semnat un nou contract pentru ecologizarea luciului. Tot ieri (11 august- nr.r.) firma contractantă a primit comanda de execuție și astăzi a început deplasarea utilajelor în teren.

Rezultatele intervențiilor din zilele precedente:

09.08.2025 – 29 persoane; colectate aprox. 120 kg de deșeuri plastice.

10.08.2025 – 24 persoane; colectate aprox. 3.154 kg de deșeuri plastice și 406 m³ masă lemnoasă.

11.08.2025 – 30 persoane; colectate aprox. 420 kg de deșeuri plastice. https://zch.ro/wp-content/uploads/2025/08/WhatsApp-Video-2025-08-13-at-08.46.03-1.mp4

Situația la 12.08.2025:

Astăzi, activitățile de curățare a lacului de acumulare Izvorul Muntelui – Bicaz au fost desfășurate de o echipă comună formată din 65 de persoane, reprezentând toate instituțiile implicate: 27 – Apele Române Siret, 20 – Hidroelectrica, 18 – Direcția Silvică Neamț

Utilaje utilizate:

Apele Române: 3 bărci, 1 utilaj plutitor pentru colectarea deșeurilor, 2 excavatoare cu cupă braț lung, 1 excavator cu cupă braț scurt, 1 buldoexcavator, 2 excavatoare cu graifer

Direcția Silvică: 4 mașini cu macara graifer, 5 camioane, 2 încărcătoare frontale

Hidroelectrica: 3 bărci

Cantități colectate la 12.08.2025: 497 m³ material lemnos, 216 kg deșeuri plastice, 130 kg deșeuri amestecate, 100 kg deșeuri construcții.

În colaborare cu Administrația Națională „Apele Române” au fost realizați 110 metri liniari de cordoane din bușteni, precum și lucrări de întreținere și reparații la cordoanele existente. De asemenea, s-au efectuat lucrări de întreținere și reparații ale utilajelor din teren pentru asigurarea continuității operațiunilor.

Rezultate analize apă – Farcașa: Conform Direcției de Sănătate Publică Neamț, proba de apă recoltată la data de 08.08.2025 din zona Farcașa se încadrează în parametrii de potabilitate impuși de Ordonanța 7/2023, atât la examenul fizico-chimic, cât și la cel bacteriologic. Apa este potabilă și poate fi folosită în siguranță de populația din zonă.

Această mobilizare face parte din programul permanent de întreținere și protecție a acumulării Izvorul Muntelui, vizând atât siguranța barajului, cât și conservarea mediului și a potențialului turistic al zonei. Mulțumim Apele Române – SGA Neamț, Romsilva – Direcția Silvică Neamț și Hidroelectrica pentru mobilizare și colaborare”, precizează Prefectura Neamț într-un comunicat de presă.

Rezultatele acestor acțiuni coordonate sunt vizibile. O bună parte din albie a fost curățată, iar debitul apei este readus treptat la condiții normale de scurgere.

Acțiunile au presupus, pe lângă colectarea și evacuarea resturilor lemnoase, a deșeurilor și a materialului sedimentar și reconfigurarea zonelor de albie afectate pentru a preveni blocaje viitoare.

Pentru comparație, puteți vedea în imaginile de mai jos cum se prezenta situația la o zi după inundații în zona viaductului de la Poiana Largului.



Angela Croitoru